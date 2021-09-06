«Мажор-4», «Триггер-2» и другие сериалы, которые выйдут на Первом канале в новом сезоне

Пришла осень, а значит на телевидении стартует новый сезон. Какими фильмами нас будет радовать Первый канал в ближайшие месяцы – расскажут журналисты Teleprogramma.pro.

«Вертинский»

Актеры: Алексей Филимонов, Сергей Уманов, Степан Девонин, Павел Ерлыков, Юлия Марченко, Александр Устюгов, Паулина Андреева, Анна Михалкова, Сергей Рост, Алена Бабенко, Ксения Раппопорт, Полина Виторган и другие.

Это история про реального русского шансонье ХХ века, который однажды уехал из России за границу и вернулся лишь в разгар Великой Отечественной войны. Его любили прекрасные женщины, ему аплодировали королевские особы и воры. Он был человеком богемы. Но что творилось в его душе? Вопрос…

«Вертинский» покажут сначала в онлайн-кинотеатре KION, а затем в эфире Первого канала.

«Собор»

Актеры: Сергей Марин, Светлана Иванова, Александр Балуев, Юлия Снигирь, Алексей Бардуков, Александр Коршунов, Максим Аверин, Ян Цапник, Юрий Чурсин, Игорь Савочкин, Марина Петренко, Александр Бухаров, Александр Ильин-мл и другие.

Фильм про времена Петра I. Крепостной Иван Старшов влюбляется в дочь своего барина – Марию. В окружении молодому человеку советуют скорее избавиться от своих чувств, так как девушка ему не пара и история угрожает его безопасности. В отчаянии, Иван отрекается от веры и сбегает из деревни, решив взять судьбу в свои руки.

«Деревенская драма»

Актеры: Алексей Филимонов, Виктория Исакова, Александра Ребенок, Марат Башаров, Дарья Урсуляк, Ирина Пегова и др.

Сериал от создателей «Угрюм -реки». Действия разворачиваются в конце 60-х годов. В центре сюжета — глубокая любовная драма. Кирилл (Алексей Филимонов) и Надежда (Александра Ребенок) растят двух сыновей. И все ладно в семье, пока районное начальство не решает поддержать развернувшееся по всей стране движение под лозунгом: «Остаемся всем классом в родной деревне». Это политическое событие круто поворачивает жизнь всех героев.

«Русские горки»

Актеры: Константин Лавроненко, Екатерина Вилкова, Карина Андоленко, Алексей Морозов, Иван Колесников, Лянка Грыу, Софья Хандамирова, Татьяна Лютаева, Надежда Маркина, Сергей Пускепалис, Мария Аниканова, Ян Цапник, Юлия Ауг, Алексей Шевченко, Михаил Полицеймако, Борис Каморзин, Павел Баршак, Илья Исаев и другие.

Два друга-фронтовика Марк Шварц и Петр Иконников встречаются в Сочи. Прогуливаясь по набережной, они видят прекрасную девушку Таню, опекающую двух девочек-близняшек — англичанок Сару и Бет. В этот момент ни Шварц, ни Иконников еще не догадываются, что мимолетная встреча определит всю их дальнейшую жизнь.

«Воскресенский»

Актеры: Юрий Колокольников, Ольга Арнтгольц, Владимир Епифанцев, Антон Хабаров, Вильма Кутавичюте, Максим Лагашкин и другие.

Это сериал про знаменитого хирурга Аркадия Воскресенского, который живет в Петербурге в начале XX века и помогает полиции в борьбе с преступниками. По следам на теле, микроскопическим анализам он может узнать о жертве практически все. Однако в общении Воскресенский не самый простой человек…

«Чиновница»

Актеры: Виктория Толстоганова, Максим Виторган, Полина Кутепова, Артем Быстров, Яна Гладких, Алексей Агранович, Лаура Пицхелаури, Сергей Волков, Камиль Тукаев и другие.

Чиновница регионального Минздрава Арина Алферова имеет все: шикарную квартиру, автомобиль, люксовую одежду. Ее любовник ведет бизнес с крупнейшим фармацевтическим предприятием региона. Что взамен? Пару подписей поставить на договорах. Закрыть глаза на «ошибки» в расчетах. Увлекшись личной жизнью, она не замечает, чего стоит каждая ее подпись на самом деле.

«Спросите медсестру»

Актеры: Елена Панова, Павел Харланчук, Валерий Кухарешин, Елена Руфанова, Ульяна Плащевская, Егор Лесников ,Соня Присс, Мария Фефилова, Андрей Некрасов, Илья Шакунов и другие.

Мать-одиночка Валерия (42) приезжает в Петрозаводск работать в городскую больницу медсестрой. В учреждении не хватает рабочих руки и иногда, дабы спасти жизнь человеку, Валерия превышает должностные полномочия. Например, может отправить анализы, которые еще не назначал врач. Никто не знает, что на самом деле Валерия не та, за кого себя выдает.

«Инкубатор»

Актеры: Ингеборга Дапкунайте, Станислав Бондаренко, Борис Щербаков, Александр Лазарев, Владимир Сычев, Борис Каморзин, Полина Филоненко.

У полицейского Артема однажды при загадочных обстоятельствах исчезает мама Ирина. В процессе поиска молодой человек узнает много горькой правды – о ней и о себе. Артем понимает, что мать преследуют бандиты. И есть только один способ ее спасти – размотать цепочку преступлений до конца и найти главу банды по прозвищу Инкубатор.

«Мосгаз-8»

Актеры: Андрей Смоляков, Марина Александрова, Даниэла Стоянович, Алексей Бардуков, Александр Голубев. Из новых персонажей появляются Олег Ягодин, Николай Добрынин и другие.

Москва, 1980 год. Накануне Олимпийских игр происходит убийство вора в законе Сазона. Власти обеспокоены: такое громкое дело может спровоцировать войну среди криминальных структур.

«Триггер-2»

Актеры: Максим Матвеев, Светлана Иванова, Игорь Костолевский, Виктория Маслова, Роман Маякин, Ангелина Стречина, Владислав Тирон и другие.

Во втором сезоне нас ожидает новый поворот в истории психолога-провокатора Артема Стрелецкого, который после «инцидента на крыше» оказывается наедине с собой, пытаясь пережить всю боль, полученную от близких. После неожиданного и шокирующего известия ему приходится вернуться в реальность, которая его совершенно не ждала и Артему предстоит распутать сложное дело, где главным подозреваемым является он сам.

«Мажор-4»

Актеры: Павел Прилучный, Любовь Аксенова, Игорь Жижжикин, Дмитрий Шевченко, Александр Обласов, Павел Чинарев, Дана Обызова, Любовь Толкалина, Вита Корниенко и другие

Следователь Виктория все же погибает, а Соколовский – нет. Мажор узнает, что именно он – отец ее дочери Сони, и удочеряет девочку, отобрав опеку у Вани и Ани (сестры Вики). Но они не собираются просто так отдавать Соню, ставшую им родной. С помощью адвокатов они хотят найти факты плохого отцовства мажора и вернуть опекунство. Соколовский ссорится с Аней, а когда Ваня возвращается домой, он находит труп жены. Улики указывают на героя Прилучного.

«Знахарь. Одержимость»

Актеры: Даниил Страхов, Екатерина Кузнецова, Николай Иванов, Дарья Урсуляк, Елена Николаева, Виталий Коваленко, Наталья Суркова и другие.

После событий первого сезона прошло 6 лет. Талантливый нейрохирург Андреев работает под начальством своего тестя Семенова, делает блестящие операции и наслаждается тихим семейным счастьем. Но в одночасье все меняется. После ужасной трагедии и потери семьи Андреев разрушен. Он хочет покончить с хирургией.

«Ищейка-6»

Актеры: Анна Банщикова, Александр Макогон, Дмитрий Миллер, Эдуард Чекмазов, Владимир Николенко, Анатолий Гущин, Ирина Пулина, Анатолий Кот, Дмитрий Куличков и другие.

В жизни полковника Кушнир все хорошо. Она талантливо расследует самые сложные дела вместе со своей профессиональной командой, а семейная жизнь радует гармонией и планированием второго ребенка. Однако неожиданная проблема с мужем рушит все надежды, снова открывает, казалось бы, уже навсегда закрытые двери и ставит Александру перед непростым выбором.

«Дипломат-2»

Актеры: Александр Лазарев, Анна Легчилова, Анна Старшенбаум, Виктория Романенко, Игорь Ясулович, Светлана Немоляева, Полина Кутепова, Алика Смехова, Яна Сексте, Валерий Гаркалин и другие.

В первом сезоне главный герой Петр Андреевич Лучников потерпел жизненное сокрушение: его предали самые близкие, а некоторые дети оказались не его собственными. Финал первого сезона не дает окончательного ответа: а что же с Лучниковым дальше происходит.

А происходит с ним следующее: Лучников улетает в другой город на краю России. Вскоре его верным другом становится сотрудник полиции Вера Анатольевна. Кроме того, с Лучниковым периодически выходят на связь все его бывшие женщины. Каждая из них кратко сообщает о неудачах в личной жизни.

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