Детектив, историк, комиксист: Павел Артемьев сыграл свою первую главную роль в сериале

Вечером 13 сентября на канале ТВ-3 состоится премьера детективного сериала «Историк», главную роль в котором сыграл бывший член группы «Корни» Павел Артемьев. Актер перевоплотился в преподавателя истории, который в свободное от вуза время рисует комиксы и раскрывает запутанные преступления. Помогать следователям герою позволяет его собственная теория, согласно которой инциденты в криминальном мире повторяются с определенной закономерностью.

«Я лично верю в историческую цикличность и в необходимость учиться на ошибках прошлого. Опыт предков – это правда самая полезная штука, которую можно изучать. Другое дело, что никто не учится на этих ошибках, и поэтому все повторяется. В нашем сериале это доведено до немножко фантастической конкретики, но достаточно выглянуть в окно и посмотреть, как развиваются события, чтобы понять, что они действительно повторяются с пугающей точностью», – говорит Артемьев.

Партнершей музыканта в данном проекте выступила актриса Мария Луговая. Она играет следователя, которая сотрудничает с главным героем и постепенно сближается с ним, хотя изначально их образы жизни и подходы к делу кардинально разнятся.

«Мы с Пашей чудесно «спелись», стали прекрасными друзьями и постоянно смеялись, называя друг друга Шерлоком Холмсом и доктором Ватсоном. Так что если на экране вы почувствуете, что между нами есть «электричество» — то оно на самом деле есть и в жизни!» — говорит Луговая.

Создатели сериала отмечают, что сюжет не сосредотачивается только вокруг преступлений и расследований. Гораздо интереснее на фоне детективной составляющей следить за развитием главного героя. И тут хорошо постарался Павел Артемьев, весьма нетривиально раскрывая своего персонажа.

Смотрите сериал «Историк» — с 13 сентября в 19:30 на канале ТВ-3.

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