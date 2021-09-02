Ляпы «Великолепного века»: какие на самом деле были отношения Сулеймана и его сыновей

К примеру, в турецком фильме нам показали, что султан Сулейман принимал довольно активное участие в воспитании своих детей. Якобы со всеми шехзаде падишах виделся почти каждый день во дворце, ужинал за одним столом, играл, обучал. В реальности же все было не так.

Вообще, султан Сулейман был очень занятым человеком и из-за многочисленных военных походов редко появлялся во дворце в Стамбуле. А когда выездов не было, то он был загружен канцелярскими делами и свидания с детьми также были редкостью.

Историки считают, что в реальности каждый шехзаде видел своего отца не более двух недель в год! И это в лучшем случае.

Теплые семейные ужины, показанные в «Великолепном веке», — тоже ляпы киношников. Падишах ел всегда в одиночестве, так как его безопасность были всегда превыше всего. И чем старше становились сыновья Сулеймана, тем сильнее его от них отдаляли.

Ну и никогда шехзаде не могли просто так прийти в покои к своему отцу. Это тоже вымысел.

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