Новые грани Нюши и пришелец Гусений: что ждет зрителей «Смешариков» осенью 2021 года

2 сентября в онлайн-кинотеатре «КиноПоиск HD» выйдет продолжение мультсериала «Смешарики». Создатели проекта приготовили юным зрителям много интересного.

В новых сериях появится персонаж-пришелец Гусений — гость из далекого космоса, который прибыл в Ромашковую долину, чтобы найти ответ на вопрос, как быть счастливым? Аниматоры придумали его еще в далеком 2002 году, когда только разрабатывали Смешариков. Прошло много лет, и вот Гусений наконец получил полноценную роль.

«Проекту «Смешарики» в этом году исполнилось 18 лет. Закономерно, что с каждым годом он меняется. И речь даже не о взрослении, а о раскрытии новых граней персонажей. В осенних сериях зрителей ждет большое количество так полюбившихся ими пасхалок, загадок и двойных смыслов. И, если маленькие поклонники по-прежнему будут смотреть веселые и понятные истории, то взрослым будет о чем поразмышлять», – говорит генеральный продюсер ГК «Рики» Юлия Николаева.

Юных зрителей также ждут специальные тематические эпизоды в период школьных каникул и предновогоднюю пору. В зимней серии традиционно появятся символы 2022 года. И, конечно же, после успеха эпизода «Рок-опера и что-то еще» стоит ждать еще один музыкальный выпуск.

Кстати, фанатов персонажа Нюши сериал порадует отдельной сюжетной линией для этой героини, в которой свинка раскроет еще одну свою обаятельную сторону.

Напомним, что с мая 2020 года «Смешарики» снова выходят в формате 2D. Данный сериал переведен на 23 языка и транслируется в 94 странах мира.

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