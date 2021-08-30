Конфликт поколений в соцсетях: объявлена дата премьеры сериала «Контакт»

Стало известно, когда на видеосервисе Premier состоится премьера драматического сериала Евгения Стычкина «Контакт». 9 сентября для просмотра станут доступны первые два из девяти эпизодов картины.

Напомним, это история о родителях и детях, живущих наполовину в реальном мире, наполовину — в социальных сетях. Главные роли исполнили Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова и Алексей Лукин.

По сюжету крутого оперативника полиции разжаловали в инспектора по делам несовершеннолетних, а он даже с собственной дочерью-подростком не может найти общего языка. Отец пытается контролировать девочку через соцсети, но та закрыла от ненавистного родителя свою страничку. Тогда главный герой идет на радикальные меры: отмазывает одного из подростков от уголовного дела, а взамен просит его подружиться с девушкой во «ВКонтакте» и дать доступ к своей странице, чтобы папа хоть как-то мог присматривать за дочкой. Смогут ли герои понять, что жить нужно не в онлайне, а в любви?

«Нельзя сказать, что мой герой жесткий или грубый. Он просто не умеет любить, очень хочет, но не понимает, как это делать. Не понимает самой сути любви: он вроде что-то делает, а все не то. Но он очень любит дочь и по сути своей хороший, честный человек», — говорит исполнитель главной роли Павел Майков. «События, происходящие в эпизодах сериала, отзовутся у зрителей разных поколений, заставят их по-другому посмотреть на то, как растут дети сегодня, и что было в детстве современных родителей», — отмечает продюсер сериала Иван Самохвалов.

Добавим, что после премьеры на Premier сериал «Контакт» покажут на телеканале ТНТ.

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