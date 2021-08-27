У мультфильма «Вверх» выйдет сериал-продолжение про говорящего пса

Новость для тех, кому понравился мультфильм «Вверх» 2009 года. Анимационная студия Pixar нарисовала ряд короткометражек с героями картины, которые выйдут в формате небольшого сериала. Проект «Дни Дага» (Dug days) посвящен одноименному говорящему псу, но в нем также появятся старик Карл и мальчик Рассел из оригинального мультфильма. 26 августа в Сети появился трейлер картины.

В каждой серии Даг будет устраивать себе забавные приключения на заднем дворе Карла. И, судя по ролику, у него будут какие-то проблемы с белкой.

Кстати, в 2009 году уже выходила короткометражка про Дага. Pixar частенько выпускает короткие мультфильмы о героях своих полнометражных хитов.

Все серии нового проекта появятся на стриминговом сервисе Disney+ 1 сентября.

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