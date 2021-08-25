Эмма Коррин о леди Диане: «Она нашла полную противоположность в королевской семье»

Английская актриса Эмма Коррин сыграла принцессу Диану в четвертом сезоне сериала Netflix «Корона». Девушке выпал период ранней молодости леди Ди — от 18 до 24 лет. В новом интервью 25-летняя артистка рассказала, как создавала образ своей принцессы.

Она отметила, что совсем не знала эту историческую личность, а потому строила ее с чистого листа. Мать актрисы, работающая логопедом, помогла девушке с акцентом, а известный хореограф Полли Беннетт (тренировала Рами Малека для образа Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии») воссоздала движения Дианы, сочетающиеся с ее психическим состоянием.

«Было ясно, что нестабильное детство Дианы связано с тем, что она искала чего-то радушного. Мы знали, что она была очень теплым человеком, который тяготел к людям. Она хотела, чтобы ее обняли с теплом и близостью, но не нашла этого совсем. Она нашла полную противоположность в королевской семье», — рассказала Коррин журналу W.

По мнению актрисы, когда одиночество Дианы усиливалось в холодных залах Букингемского дворца, она вела себя довольно странно в глазах королевской семьи. Эмма настояла, чтобы в сериал включили моменты с булимией принцессы. Речь также идет о ее неловких попытках привлечь внимание и достучаться до своего мужа, принца Чарльза, также показанных в сериале.

Коррин поблагодарила своего партнера по съемкам Джоша О’Коннора, который сыграл Чарльза. Актриса отметила, что они вдвоем изучали многие нюансы неудачных браков, чтобы достоверно показать историю принца и принцессы.

Напомним, что в пятом сезоне «Короны», который стоит ждать в 2022 году, роль повзрослевшей Дианы перейдет к австралийской актрисе Элизабет Дебики.

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