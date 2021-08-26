«Самым сложным было погружать актеров во мрак»: режиссер сериала «Коса» — о трудностях съемок

Игорь Волошин рассказал, как сериал снимался в пандемию, и что артисты делали во время штормов на Балтийском море.

C 25 августа в онлайн-кинотеатре Kion выходит российский арт-триллер «Коса» с участием Линды Лапиньш и Александра Горбатова. Многосерийный фильм рассказывает о маньяке, который убивает девушек изощренным способом. Практически все преступления происходят на Куршской косе. Проект победил на Нью-Йоркском международном кинофестивале в категории «Лучший ТВ/Веб-сериал».

Вкратце о фабуле. На территории заповедника «Куршская коса» происходит серия загадочных преступлений. Там находят окровавленные тела девушек, будто рассеченные косой жнеца, а в руках у убитых остается красивый цветок…

Молодая женщина-следователь Ева, которая занимается этим делом, узнает почерк маньяка, промышлявшего в здешних местах 20 лет назад. А помогать ей выйти на след преступника будет известный телеведущий Роман Рахманов.

По словам режиссера картины Игоря Волошина, эта история, снятая в жанре некроренессанса, — о людях, которые сближаются на пути борьбы со злом, но понимают, что, вероятно, никогда не смогут быть вместе.

«Как два загнанных зверя, которые в современном мире чувствуют себя поломанными и одинокими, они лечатся сексом», — подчеркивает режиссер.

Не случайно в сериале немало эротических сцен…

Сценарий к сериалу написала Татьяна Арцеулова, известная по таким фильмам, как «Клиника счастья», «Дурная кровь», «Долгий путь домой» и т.д.

Игорь Волошин: «Это все-таки больше психологическая история»

Главные роли в сериале сыграли Линда Лапиньш и Александр Горбатов. По словам режиссера, выбор этих актеров – это идеальное попадание в образы.

«Мы пробовали многих ребят – крутых артистов, но здесь действительно совпало много факторов. Например, Линда водит автомобили, бегает, дерется, стреляет, как будто рождена для этого. Но во главу угла сериала ставится не экшн, а выносливость героев. Это все-таки больше психологическая история», — говорит Игорь Волошин.

Чем необычен маньяк в сериале

Понятно, что личность актера, сыгравшего маньяка, держится в секрете. Что касается самого образа, то, по словам Игоря Волошина, это интеллектуал, который пытается манипулировать людьми. Конкретного прототипа у этого персонажа нет.

«Мы не понимаем, насколько это собирательный образ. Это человек, который действительно прячется: он то появляется, то исчезает. У маньяка есть и своя идеология. Он, по его мнению, совершает преступления не ради сексуального удовольствия или насилия, а избавляет людей от беды, от страданий», — поясняет Игорь Волошин.

«Самым сложным было погружать актеров во мрак»

А на вопрос, что было самым сложным при работе над проектом, режиссер отвечает так:

«Мне кажется, каждый сложный день был прекрасен. Но самая большая сложность заключалась в том, что приходилось работать с молодыми людьми, которые еще не снимались в кино, или с детьми, погружая их во мрак жанра. Для меня это психологически всегда тяжеловато».

Сериал снимался на разных участках Балтийского моря. По словам Игоря Волошина, иногда случались штормы, и съемочной группе приходилось подолгу ждать паром на другом берегу. Но наблюдать за стихией — это, конечно, завораживающее зрелище, признается режиссер.

Практически весь сериал был снят в Калининграде с августа по октябрь прошлого года. Из-за пандемии приходилось приостанавливать съемки на два месяца, но потом съемочный процесс снова возобновился. И в итоге арт-триллер дошел до своего зрителя.

Смотрите сериал «Коса» уже с 25 августа в онлайн-кинотеатре Kion!

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