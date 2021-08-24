Найти контакт с дочерью: вышел трейлер нового российского сериала о соцсетях

В картине под названием «Контакт» Павел Майков играет отца, потерявшего доверие своего ребенка.

Видеосервис Premier опубликовал трейлер своего предстоящего сериала «Контакт» — про поиск взаимопонимания взрослых и подростков в эпоху соцсетей.

По сюжету, крутого оперативника полиции разжалуют в инспектора по делам несовершеннолетних, а у него самого дома настоящее дело — строптивая дочь-школьница, ненавидящая своего отца. Не сумев наладить отношения с девушкой в реальности, главный герой пытается сделать это через социальную сеть, используя страничку одного из арестованных им подростков.

В картине снялись Павел Майков, Ирина Паутова, Равшана Куркова, Карина Александрова, Алексей Лукин, Максим Виторган, Алексей Агранович и другие. Режиссер — Евгений Стычкин, это его дебютная работа в качестве постановщика.

Premier покажет сериал «Контакт» в сентябре 2021 года.

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