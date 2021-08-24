Disney экранизирует роман «Двадцать тысяч лье под водой» в виде сериала

Стриминговый сервис Disney+ объявил о намерении снять драматический сериал о капитане Немо, в основу которого ляжет культовый роман Жюля Верна «Двадцать тысяч лье под водой». Картина будет состоять из 10 частей и получит название «Наутилус».

Как передает издание Deadline, проект расскажет о становлении и приключении капитана Немо — — индийского принца, лишенного права на трон и семьи. Скованный по рукам и ногам Ост-Индской компанией, он жаждет мести и отправляется за вендеттой на борту невероятной подводной лодки Наутилус, собрав разношерстную команду. Герою предстоит не только дать бой своим врагам, он открыть полный тайн и волшебства подводный мир, доселе не виданный людьми.

Команда сценаристов и продюсеров уже набрана, а вот актеры пока неизвестны. Съемки стартуют в начале 2022 года.

Напомним, роман «Двадцать тысяч лье под водой» ранее экранизировали восемь раз с 1907 по 2002 годы, в том числе и в СССР в 1975 году. А сам капитан Немо появился в кино не менее 15 раз.

Смотрите также: