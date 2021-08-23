«Кино о безумной отцовской любви»: ТНТ запустит сериал «#яжотец» с Гошей Куценко

От создателей сериалов «Гусар» и «Зона комфорта»: канал ТНТ покажет новую многосерийную комедию «#яжотец» с Гошей Куценко в главной роли. Картина снята на стыке форматов скринлайф и «найденной пленки». В ней 44-летний папаша учит своего сына быть мужиком и все свои уроки выкладывает в YouTube.

По сюжету, главный герой нигде не работает, зато ведет канал в Интернете о том, как они с сыном распаковывают и изучают детские игрушки. Но однажды мужчина узнает, что жена ему изменяет и разводится с ней. Потеряв возможность регулярно видеться с ребенком, он не бросает блог, а перепрофилирует его. Теперь этот канал учит мальчика, как быть мужиком.

«Это история человека, который очень хочет научить своего сына полезному, но у него мало что получается. У нас обаятельный и добрый герой, в образ которого идеально попал Гоша Куценко. Ему эта роль подходит, он полностью отдавался съемочному процессу, о чем бы мы ни просили – тонуть в болоте, залезать на дерево или что-либо еще. Снимая историю в формате YouTube-блога, получилось сделать живой, искренний и смешной сериал про отношения отца и сына», — говорит креативный продюсер нового сериала Дмитрий Пермяков.

Каждая серия проекта – это порция 12-минутных выпусков воспитательно-обучающего видеоблога «#яжотец». Его ведущий будет стараться давать уроки своему сыну строго по сценарию, но это ему ни разу не удастся, так что придется импровизировать.

«Мы сделали кино о безумной отцовской любви. Когда человек на фоне стремления добиться счастья в жизни и сделать своего единственного сына счастливым, использует свою ненасыщенную опытом жизнь, чтобы помочь сыну. В этом есть некая трогательность, это лицо нашей страны. Мой герой так любит сына, что готов идти до конца. От кризиса, конечно, никуда не деться, но он пытается скрывать от сына, что мир жесток и беспощаден. Мой герой принимает на себя все удары: он каждую серию страдает, тем самым защищая сына», — говорит исполнитель главной роли Гоша Куценко.

Не пропустите комедийный сериал «#яжотец» – осенью на канале ТНТ.

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