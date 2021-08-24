Известный психолог разоблачила реальные образы главных героинь сериала «Содержанки»

Недавно на видеосервисе Start завершился третий сезон сериала «Содержанки». А на днях продюсер сериала Ирина Сосновая объявила, что планируется снять еще одну часть фильма. И это будет не четвертый сезон, а перезагрузка франшизы – новая часть многосерийного фильма, в которой примут участие как новые артисты, так и уже полюбившиеся герои.

Решение продолжать сагу о влиятельных мужчинах и их коварных спутницах отчасти продиктовано и высокими зрительскими рейтингами. Так, известно, что сериал «Содержанки» посмотрели 55 миллионов зрителей. А значит, интерес к этому проекту только растет.

Анетта Орлова. Фото: Instagram.com/anettaorlova/Кстати, сериал может быть интересен с точки зрения психологии, поскольку зрители найдут в нем представителей разных типажей. Известный психолог Анетта Орлова – давняя поклонница этого многосерийного фильма. И специально для Teleprogramma.pro она разобрала три самых ярких женских образа сериала.

Например, главная героиня сериала – девушка из маленького городка Даша Смирнова (Софья Эрнст), которая приезжает в Москву за мечтой – открыть собственную галерею живописи. В столице Дарья знакомится с бизнесменом Игорем (Сергей Бурунов), готовым помочь молодой красавице в исполнении ее желания. На что готова Даша, чтобы попасть в неоновый мир богатых и влиятельных?

Анетта Орлова о Даше Смирновой: «Даша отказывается от какой-то части себя»

— Начну с героини Даши Смирновой, роль которой играет Софья Эрнст. На первый взгляд, она выглядит провинциальной девушкой, уставшей от своего образа жизни. Но на самом деле это очень неоднозначный персонаж.

У нее появляется внутренний протест, и Даша отправляется в Москву, манящую ее картинками красивого будущего. Она верит, что также будет жить роскошной жизнью и намерена добиться своего.

Происходит переход, при котором героиня, словно пока еще маленькая и неопытная рыбка, но уже с большими задатками хищницы, впивается в это пространство, как пиранья. Молодая женщина пытается отщипнуть для себя что-то, что может помочь ей жить так, как она хочет, — говорит Анетта Орлова.

В ход идут любые способы, изощрения, манипуляции. Героиня понимает, что необходимо сделать для того, чтобы достичь желаемого результата. В ее действиях появляется цинизм, расчет, теперь любые средства для достижения цели хороши.

Даже, когда Даша видит мужа, приехавшего за ней в Москву, она не меняет своих стратегий. Внутри нее ничего не содрогается. И даже после гибели супруга героиня продолжает двигаться к своей цели любой ценой, как будто бы ее тело, душа, внутренний мир созданы из прочного стекла и бетона.

Постепенно аппетиты Дарьи растут, опыт становится все более выпуклым, и кажется, что ее желание наживы, славы, тщеславия не знает границ.

Если смотреть более глубоко, логически, то как будто бы происходит некая утрата ее идентичности. Возникает ощущение, что Даша отказывается от какой-то части себя. Поэтому она и с удовольствием идентифицирует себя с разными образами героинь, встречающихся на ее пути.

Героиня Софьи Эрнст то одна, то другая. Кажется, что внутри нее нет глубинной связки с самой собой, как будто бы она в какой-то степени не в контакте сама с собой. Идентичность девушки страдает, поэтому Даша даже до конца не понимает: а кто она и куда движется?

Постепенно, с развитием сюжета, причины ее поведения становятся более понятны. На самом деле такое поведение связано с той диссоциацией, с той психологической защитой, которая возникла у Даши как ответ на очень болезненную, травматичную ситуацию — потерю ребенка.

Тогда, чтобы отстраниться от тяжелого и ужасного опыта, страданий, она как будто бы начинает жить своими другими сущностями – циничными, эгоистичными, жадными, как бы пытаясь не чувствовать, не быть, не жить, не переживать ту травму, убежать от того пространства, где ей было больно. Но об этом мы узнаем только потом.

Вот эта чужая жизнь, которую она пытается сделать своей, и остается чужой. Фактически, это побег от самой себя. И все то, что в Даше могло бы никогда не проявиться, проявляется в очень некрасивом, отвратительном виде.

Зритель становится свидетелем этой двоякости. Сначала мы видим внешнюю скромность, правильность, а потом из тени выходят жесткость, меркантильность, цинизм. При этом материнская фигура присутствует и в начале, и в конце сериала.

И, конечно, говоря об этом сериале, можно вспомнить известный древнегреческий миф о богине плодородия Деметре, ее дочери Персефоне и боге Подземного царства Аиде.

Такое ощущение, что Даша будто носит в себе часть богини Персефоны, которая не смогла отделиться от матери, была похищена Аидом, и носилась между двух миров, пытаясь найти и понять себя. Боль и печаль античной героини, конечно, прослеживаются в ее судьбе.

В финале Даша как будто бы уходит в ту жизнь для того, чтобы что-то изменить или понять. Еще одно трансформирующее событие, это сложно, тяжело, трудно.

На самом деле героиня вызывает очень спорные чувства. На поверхностном уровне таких девочек миллионы. Они приезжают в большой город, не понимая какие они, и кто они, пытаются прожить чужую жизнь, надеть иную идентичность, обмануть всех, но в итоге все равно остаются с собой и с собственной природой.

Когда достигаешь успеха, но отказываешься от собственного «я», потом приходится иметь дело с внутренней депрессией и меланхолией. И это результат предательства самого (самой) себя.

Анетта Орлова о Еленой Широковой: «Лена борется за свою сексуальность и раскрывает ее»

По сюжету сериала «Содержанки» Елена Широкова (Дарья Мороз) – следователь, фанатично преданная своей работе. У нее есть муж – скромный учитель литературы и сын-подросток. Но возникает ощущение, что Елена и ее супруг – совершенно разные по характеру и оказались вместе по чистой случайности.

Однажды в светской тусовке происходит преступление – убивают любовницу бизнесмена Игоря. Расследуя это дело, Елена решает внедриться в среду VIP-персон, и однажды приходит на светскую вечеринку. Там, надев короткое блестящее платье, она начинает исполнять сексуальный танец. Елену замечает олигарх Глеб Ольховский и закручивает с ней роман. А молодая женщина начинает понимать, что Глеб не тот, за кого себя выдает, и проводит собственное расследование…

— Героиня Елены Широковой, в первую очередь, показывает женский образ, в котором очень много независимости, автономии, внутренней свободы от мнения близких людей, в том числе от мнения окружающих мужчин, которые играют в ее жизни определенную роль.

И эти особенности явно прослеживаются, когда мы видим ее взаимоотношения в семье – с сыном и мужем. Женщины такого склада, как Лена, способны выходить за пределы, установленных правил, предлагаемых миром. В этом сериале она показывает внутреннюю свободу, в которой не хватает места для стыда, — поясняет Анетта Орлова.

На самом деле фильм «Содержанки» очень сильно запускает теневые процессы у зрителей, именно поэтому у него такое бешеное количество просмотров. Несмотря на то, что люди много спорят о поведении героинь и всего происходящего, это современные портреты, и они отражают действительность. Это то, что сам зритель еще не готов видеть в себе, не может позволить проявить то, что его пугает и встретиться с этим.

А образ Лены – это архетип богини Артемиды – близнеца Аполлона, которого вне брака родила любовница Зевса – титанида Лето. Поскольку конкуренция была заложена в самом факте рождения Артемиды, в Елене очень развит дух соперничества. Оно проявляется везде: в вопросах статуса, профессиональных аспектах, в сфере взаимоотношений с мужчинами.

С одной стороны, это принципиальность, с другой, героиня Дарьи все больше и больше превращается в фурию, идущую к своим целям любыми путями. Она уже не маленькая пиранья, а акула, осознающая свои силы, готовая наказывать, судить, предавать, достигать.

У Лены Широковой очень много волевых качеств, которые можно сопоставить с мужскими качествами. Но при этом у зрителя все время создается ощущение, что она борется за свою женственность и раскрывает ее.

Героине Дарьи Мороз, с одной стороны, удается проявить дух Артемиды. И хотя она была девственницей, она получила от Зевса это право. Лена могла много требовать и получать, но здесь хотелось бы сказать о ее поиске женственности, сексуальности, встречи с другим состоянием – с Афродитой, которая чувствует себя невероятно притягательной.

Это проявляется в том, как изначально мы видим эту героиню, как она выглядит – приглушенно, просто, а затем Лена постепенно начинает меняться и в финале выглядит роскошно, стильно, глянцево.

Сочетание графики, четкости линий, жесткости, в то же время проявление сексуальности — в этом много драмы. Немало драматического и в самой Дарье Мороз, поэтому и героиня наполняется этой драмой, и актриса дарит героине этот образ.

Вы только подумайте об этом сочетании: жесткость, смелость, алчность, победа, соперничество и при этом раскрытие такой своей женственности. Эта героиня по ощущениям, как минимум, готова победить всех, потихонечку съесть всех хищниц разного масштаба, которые в этом фильме представлены очень остро, выпукло, разносторонне.

Как я уже говорила, она переживает трансформацию: от женщины, напоминающей подростка, увлеченной исключительно своей профессиональной деятельностью и случайными сексуальными развлечениями с напарником, до роковой красотки.

В тот момент, когда в начале сериала Лена видит блестящее платье и надевает его, и происходит ее встреча с женственностью.

И вот это сочетание потребности выразиться, как женщина, и при этом, внутренняя жесткость – это цепляет Глеба, когда он видит ее танцы. Очень неоднозначный, смелый образ, который притягивает, пугает, вызывает очень разные противоречивые чувства.

Как будет дальше разворачиваться история, сложно сказать. С одной стороны, героиня проявляет жесткость и беспощадность, с другой — ее терзают сомнения. Одно точно — трансформация этой женщины еще впереди.

Анетта Орлова об Эмме: «Героиня Толстогановой нарушает профессиональную этику»

Кроме того, Анетта заинтересовалась героиней Эммой (Виктория Толстоганова), у которой смежная с ней профессия. Она является психотерапевтом и коучем. Эмма красивая, ухоженная, умная, самодостаточная, работает с «рублевскими женами» и чиновниками. Она хорошо известна в узких кругах, на хорошем счету, востребована как профессионал и находит подход к любому клиенту.

Женщина становится личным психотерапевтом Игоря (Сергей Бурунов) и его жены Милы (Марина Зудина). Однако о том, кто является самым главным заказчиком услуг Эммы, зрителям становится понятно только в финале сезона.

— Жизненные стратегии персонажей в сериале «Содержанки» представлены очень ярко и характерно. Конечно, видно, что над образами героев работали не только сценаристы и режиссер, но и профессиональные психологи. Особенно это заметно в образе психотерапевта Эммы, которая яркая, сексуальная и в меру провокативная женщина, — говорит Анетта Орлова.

— Однако у меня много вопросов к процессу психотерапевтической консультации Эммы. В классической психотерапии есть определенные правила и рамки, которые не могут быть нарушены. Например, важно быть деликатным и нейтральным, уважать личные границы другого человека. Кроме того, не может быть двойных отношений между психотерапевтом и клиентом.

Но героиня Толстогановой нарушает профессиональную этику. Она не классический психотерапевт. Мила одновременно и подруга Эммы, и ее клиентка. При этом персонаж Виктории Толстогановой постоянно соблазняет Игоря. В то же время речь Эммы далека от психотерапевтической — это менторский, учительский и категоричный тон.

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