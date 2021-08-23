Как на самом деле выглядел сын Сулеймана Селим, которого прозвали пьяницей

Сына султана Сулеймана и Хюррем Селима турецкий народ недолюбливал. Существует стереотипное мнение, что шехзаде много пил вина, дебоширил и Османская империя при нем якобы ослабела. Но это не совсем так.

Селим был третьим сыном султана. На престол взошел после казни Мустафы. По мнению историков, шехзаде очень сожалел о гибели брата.

Кстати, после смерти сына Мустафы его мать Махидевран в «Великолепном веке» переехала в старый дворец. В сериале не показали, как в тот период жизни на женщину была устроена настоящая травля. Ее считали матерью предателя, отказывали в продаже продуктов и тканей, ее выгоняли с рынков, и лишь после того, как Селим взошел на трон, преследования прекратились.

Селим правил всего восемь лет. За этот срок не казнил никого из своих родственников, чего не скажешь об отце Сулеймане. Лидерские качества Селима действительно уступали его братьям, однако и бездарем его назвать нельзя. Сын Сулеймана, например, возродил военно-морской флот, а также подчинил Османской империи Крит и Аравийский полуостров. Кроме того, закрепил дружественный союз с Индонезией.

Кроме того, в сериале «Великолепный век» показывают, что Селим любил выпить. Зрители практически никогда не видели его трезвым. И погиб в фильме он нелепо. Изрядно выпив, падишах поскользнулся в хамаме и получил смертельный удар по голове.

Отчасти это правда. Однако поскользнулся сын Сулеймана, когда зашел трезвым посмотреть, как идет строительство хамама. Скорее всего, это просто роковая случайность и алкоголь тут не причем.

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