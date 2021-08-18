Многодетная мама объявляет войну криминалу: стартовали съемки сериала «Васнецова»

В Калининграде начались съемки сериала «Васнецова», который в последствии будет показан на канале «Россия». Главную роль в картине играет Анна Михалкова.

Ее героиня — майор полиции и многодетная мать — возвращается на службу после десятилетнего перерыва. Благодаря связям женщина попадает в следственное управление Калининграда, где ей доверят группу по борьбе с особо тяжкими преступлениями. И без того нелегкая работа полицейской будет осложнена кознями начальства, подозрительностью коллег, проблемами с детьми и неудачами в личной жизни. Но сломить героиню окажется совсем непросто, речь же идет о русской женщине.

Режиссером проекта выступил Алексей Андрианов, известный по другим сериалам канала «Россия», таким как «Грозный», «Годунов», «София». В съемках также участвуют Полина Кутепова, Всеволод Болдин, Виктор Васильев и другие артисты.

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