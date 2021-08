Создатели сериала «Корона» показали принцессу Диану из пятого сезона

17 августа создатели сериала «Корона» опубликовали в Twitter кадры из предстоящего пятого сезона. На снимках изображены принц Чарльз и леди Диана — такие, какими они будут в финале картины. Принца сыграл британский актер Доминик Уэст, а принцессу — австралийская актриса Элизабет Дебики. Ранее данные роли исполняли Джош О’Коннор и Эмма Коррин, соответственно.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE

— The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021