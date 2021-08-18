Создатели сериала «Корона» показали принцессу Диану из пятого сезона

17 августа создатели сериала «Корона» опубликовали в Twitter кадры из предстоящего пятого сезона. На снимках изображены принц Чарльз и леди Диана — такие, какими они будут в финале картины. Принца сыграл британский актер Доминик Уэст, а принцессу — австралийская актриса Элизабет Дебики. Ранее данные роли исполняли Джош О’Коннор и Эмма Коррин, соответственно.

Our new Prince Charles (Dominic West) and Princess Diana (Elizabeth Debicki). pic.twitter.com/2QIMOhY1dE — The Crown (@TheCrownNetflix) August 17, 2021

Добавим, что в пятом сезоне будет показан период существования британской королевской семьи на рубеже 20-го и 21-го веков, поэтому все персонажи должны стать старше, по сравнению с четвертым сезоном, вышедшим в 2020 году.

Королеву Елизавету II вместо Оливии Коулман сыграет звезда «Гарри Поттера» Имельда Стонтон, а ее мужа, принца Филиппа — Джонатан Прайс («Два папы»). Роль принцессы Маргарет досталась еще одной известной британской актрисе Лесли Мэнвилл.

Точной даты выхода пятого сезона на Netflix пока нет, но ожидается не раньше 2022 года.

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