Да прибудет с нами сила: по вселенной «Звездных войн» выйдет девять аниме

Каждая серия нового проекта будет отличаться рисовкой и оригинальным сюжетом.

Скоро фанаты «Звездных войн» попробуют кое-то новенькое. Компания LucasFilm представила свой новый проект: антологию из девяти историй о рыцарях-джедаях, нарисованных в стиле аниме. Трейлер сериала «Звездные войны: Видения» появился в Сети 17 августа.

Мультфильмы созданы семью японскими студиями анимации. Каждая подошла к делу со своей уникальной рисовкой. Общее к них только одно — вселенная далекой-далекой галактики. Зрители увидят новых джедаев, ситхов, роботов, штурмовиков и, конечно же, бои на световых мечах.

Антология появится на стриминговом сервисе Disney+ 22 сентября.

Добавим, что ранее подобный проект с японской анимацией был создан для франшизы «Матрица». В 2003 году вышла антология из девяти короткометражек под общим названием «Аниматрица». Она не только рассказала несколько отдельных историй из вселенной, созданного сестрами Вачовски, но и поведала, как мир будущего стал таким, как показано в фильме.

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