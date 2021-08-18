Два развода и кумовство: как сложилась жизнь актрисы Нур Феттахоглу, сыгравшей Махидевран в «Великолепном веке»

Родилась Феттахоглу в Германии, в этом году ей исполнился 41 год. Когда девочка окончила школу, ее семья переехала в Турцию. Там она поступила в университет Халич на факультет дизайна одежды, а после окончания и вовсе работала в банке.

Вскоре будущая Махидевран познакомилась со своим мужем Муратом Айсаном, который предложил ей попробовать себя в мыльных операх. Нур начала ходить на кастинги и ей предложили роли. Супруг Феттахоглу работал в медиабизнесе и в окружении актрису за глаза обвиняли в кумовстве.

В 2011 году актрису утвердили на судьбоносную роль в «Великолепном веке». Однако в личной жизни она была совсем не счастлива, что привело к разводу. Через два года Феттахоглу связывает себя узами брака с турецким предпринимателем Левентом Везироглу. Но и тут изначально не сложилось. Молодые люди разводятся после двух лет совместной жизни, однако вскоре снова воссоединяются и у них рождается дочь Элиса Гюзин.

После «Великолепного века» Нур Феттахоглу играет доктора Гюнай в сериале «На жизненном пути» (2014—2015) и в историческом детективе о гениальном полицейском «Великий сыщик. Филинта» (2015-2016).

Большой популярностью также пользуется работа Нур в сериале «Фи, Чи, Пи», где она играет Биллур — девушку главного героя, которая погибает от рук возлюбленного.

Сейчас актриса вновь играет в паре с Халитом Эргенчем (султан Сулейман) в новом сериале «Вавилон». Нур Фетахоглу опять досталась роль ревнивой супруги, и, по всей видимости, это амплуа уже закрепилось за актрисой.

Смотрите также: