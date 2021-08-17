Монахиня была связана на 10 часов, а Серсея поливала ее настоящим вином

Актрисы Лина Хиди и Ханна Уэддингем сыграли в сериале «Игра престолов» королеву Серсею и септу Юнеллу. У этих двух персонажей было, как минимум, две эмоционально сложных сцены. Поклонники фэнтези-саги помнят, что в шестом сезоне монахиня провела правительницу голой по улицам столицы, скандируя: «Позор!», а затем вторая пытала первую, привязанную к столу.

Спустя годы после съемок издание Entertainment Weekly устроило актрисам встречу онлайн, и женщины обсудили свои эмоции от участия в этих острых сценах. Хиди вспомнила, что ей пришлось играть полуобнаженной перед 6000 человек на протяжении двух дней, а Уэддингем для сцены с пытками была связана в течение 10 часов. При этом, когда Серсея поливала свою пленницу вином, напиток на съемках был настоящий, а не бутафорский.

«Люди всегда приходят в шок от того, что все это снималось в реальности, и не было ничего компьютерного. Нам обоим было довольно неудобно из-за этого, но, как и во всех подобных съемках, ты знаешь, что на самом деле никто не собирается тебя убивать, поэтому просто продолжаешь играть», — сказала Уэддингем. «Да, для тебя это было ужасно, — подтвердила Хиди. — Как у актеров, у всех нас есть границы или нет границ. И никакие границы не могут быть слишком волнующими, когда ты выходишь на площадку… Но когда ты была связана, мне было ужасно сниматься в этой сцене с тобой».

Актрисы добавили, до съемок не знали друг друга и думали, что будут играть с такой-то важной шишкой, но откровенные сцены сблизили их и позволили быстро найти общий язык.

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