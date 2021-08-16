«Поломанная» следователь против арт-маньяка: 25 августа состоится премьера сериала «Коса»

25 августа в онлайн-кинотеатре Kion состоится премьера оригинального сериала «Коса». Это картина о том, как загадочная женщина-следователь разбирается в серии ритуальных убийств девушек на территории заповедника «Куршская коса». Героиня видит в новых вычурных преступлениях почерк маньяка, орудовавшего в этих местах 20 лет назад. Но прежде, чем она поймает преступника, ей предстоит разобраться с собственным непростым характером и подвернувшимся ей напарником.

«Коса» — сериал в жанре некроренессанса. Так я сформулировал это понятие, когда влезал в шкуру маньяка, создающего из своих жертв арт-высказывание, — говорит режиссер проекта Игорь Волошин. — Это история о двух людях, которые встречаются, сближаются на пути борьбы со злом, понимая, что возможно они никогда не смогут быть вместе. Как два загнанных зверя, которые в современном мире чувствуют себя поломанными и одинокими, они лечатся сексом».

Кроме лихо закрученного детективного сюжета, зрителей ждут живописные морские пейзажи и пляжи национального парк «Куршская коса», соединяющего Калининградскую область и Литву. Главные роли в картине сыграли Линда Лапиньш («Игра на выживание», «Мастер») и Александр Горбатов («Майор Гром», «Угрюм-река»).

больше по теме В новом сериале героиня Лукерьи Ильяшенко будет вскрывать своих бывших любовников Завершены съемки эротического триллера «Змееносец».

Добавим, что в июле 2021 года сериал «Коса» был признан победителем в категории «Лучший ТВ / Веб-сериал» на Нью-Йоркском международном кинофестивале (INYFF).

Смотрите также: