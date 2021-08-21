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Что известно о Романе Васильеве, получившем роль Вронского в новой экранизации «Анны Карениной»

Изучаем биографию актера.

Что известно о Романе Васильеве, получившем роль Вронского в новой экранизации «Анны Карениной»
Роман Васильев, получивший роль Вронского в новой экранизации «Анны Карениной». Фото: Netflix

Сразу после того, как американский стриминговый сервис Netflix раскрыл актерский состав сериала «Анна К» — перенесенной в современность версии «Анны Карениной», — главной загадкой осталось лишь одно: кто же сыграет Алексея Вронского? Назывались имена Данилы Козловского, Ивана Янковского и многих других.

Но продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович на роль неотразимого соблазнителя утвердили неизвестного широкой публике Романа Васильева. Именно он сыграет в новом проекте Алексея Кирилловича Вронского — сына алюминиевого короля, в которого и влюбляется жена губернатора Петербурга Анна Каренина в исполнении Светланы Ходченковой.

Манекенщик и рыбак

На подиуме артист чувствует себя так же уверенно, как и на экране. Фото: соцсети
На подиуме артист чувствует себя так же уверенно, как и на экране. Фото: соцсети

Роману 26 лет, то есть он на три года старше описанного Толстым Вронского. Родился в Калининграде, а после школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Рыжакова. С 2014 года начал играть в постановках Центра имени Мейерхольда в спектаклях своего мастера — в том числе главные роли. Также Васильев пробовал себя и на подиуме. В качестве модели Роман, в частности, участвовал в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В кино и сериалах ни одной главной роли Роман не сыграл. «Анна К» станет первой большой работой актера. При этом на зарубежном рынке Васильев мелькал: в 2018 году сыграл андроида-дворецкого в российском сериале «Лучше, чем люди», который купил Netflix, а затем и индейца-пастыря в «Алиенисте» (исторический проект американского канала TNT, тоже представленный на Netflix). Случилось это в эпизоде «Сексуальная психопатия», где также фигурировали мировые звезды Даниэль Брюль, Дакота Фэннинг и Люк Эванс. Из других ролей Васильева можно отметить парня по имени Вовчик в сериале «Ищейка-5».

Что касается личной жизни, то Роман ее не афиширует, однако признавался, что встречается с девушкой.

«Были открыты для любви, не ждали и не искали, а просто открылись, стали источниками любви, — так витиевато и при этом слегка коряво Роман объяснял подписчикам в Инстаграме, как встретил свою ненаглядную. — Подобное притянулось к подобному…»

Стремление выглядеть возвышенным поэтом не исключает тяги к простым мужским радостям: Васильев увлекается рыбалкой. А еще он поет, играет на барабанах, любит футбол.

«Энергия, рождающая огонь»

Метросексуалы тоже любят рыбалку, и Васильев - яркое тому подтверждение. Фото: Инстаграм
Метросексуалы тоже любят рыбалку, и Васильев — яркое тому подтверждение. Фото: Инстаграм

Сложно решить, чем руководствовались продюсеры при выборе Романа на роль Вронского. Не исключено, что многое определила модельная внешность. Именно по такому принципу в «Обитаемом острове» когда-то появился никому не известный, но невероятно фактурный Василий Степанов. Правда, продюсеры «Анны К» уверяют, что дело в профессионализме.

— Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале «Идентификация» (детектив о мигрантах, презентованный на фестивале сериалов Series Mania во Франции. — Ред.), — отметил Евгений Никишов. — У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился. И мы очень надеемся, что роль Вронского поможет ему еще больше раскрыть его потенциал, в который мы очень верим.

Говорят, на пробах Васильев показал себя достойно. Между ним и Светланой Ходченковой, как уверяют очевидцы, вспыхнула актерская (а может, и не только) химия.

— Когда Рома оказался в одном кадре со Светой, стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть все восемь серий, — добавил продюсер Валерий Федорович.

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