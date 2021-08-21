Что известно о Романе Васильеве, получившем роль Вронского в новой экранизации «Анны Карениной»

Сразу после того, как американский стриминговый сервис Netflix раскрыл актерский состав сериала «Анна К» — перенесенной в современность версии «Анны Карениной», — главной загадкой осталось лишь одно: кто же сыграет Алексея Вронского? Назывались имена Данилы Козловского, Ивана Янковского и многих других.

Но продюсеры Евгений Никишов и Валерий Федорович на роль неотразимого соблазнителя утвердили неизвестного широкой публике Романа Васильева. Именно он сыграет в новом проекте Алексея Кирилловича Вронского — сына алюминиевого короля, в которого и влюбляется жена губернатора Петербурга Анна Каренина в исполнении Светланы Ходченковой.

Манекенщик и рыбак

Роману 26 лет, то есть он на три года старше описанного Толстым Вронского. Родился в Калининграде, а после школы поступил в Школу-студию МХАТ на курс Виктора Рыжакова. С 2014 года начал играть в постановках Центра имени Мейерхольда в спектаклях своего мастера — в том числе главные роли. Также Васильев пробовал себя и на подиуме. В качестве модели Роман, в частности, участвовал в Mercedes-Benz Fashion Week Russia.

В кино и сериалах ни одной главной роли Роман не сыграл. «Анна К» станет первой большой работой актера. При этом на зарубежном рынке Васильев мелькал: в 2018 году сыграл андроида-дворецкого в российском сериале «Лучше, чем люди», который купил Netflix, а затем и индейца-пастыря в «Алиенисте» (исторический проект американского канала TNT, тоже представленный на Netflix). Случилось это в эпизоде «Сексуальная психопатия», где также фигурировали мировые звезды Даниэль Брюль, Дакота Фэннинг и Люк Эванс. Из других ролей Васильева можно отметить парня по имени Вовчик в сериале «Ищейка-5».

Что касается личной жизни, то Роман ее не афиширует, однако признавался, что встречается с девушкой.

«Были открыты для любви, не ждали и не искали, а просто открылись, стали источниками любви, — так витиевато и при этом слегка коряво Роман объяснял подписчикам в Инстаграме, как встретил свою ненаглядную. — Подобное притянулось к подобному…»

Стремление выглядеть возвышенным поэтом не исключает тяги к простым мужским радостям: Васильев увлекается рыбалкой. А еще он поет, играет на барабанах, любит футбол.

«Энергия, рождающая огонь»

Сложно решить, чем руководствовались продюсеры при выборе Романа на роль Вронского. Не исключено, что многое определила модельная внешность. Именно по такому принципу в «Обитаемом острове» когда-то появился никому не известный, но невероятно фактурный Василий Степанов. Правда, продюсеры «Анны К» уверяют, что дело в профессионализме.

— Мы знаем и наблюдаем за Ромой долго, он прекрасно сыграл у нас в сериале «Идентификация» (детектив о мигрантах, презентованный на фестивале сериалов Series Mania во Франции. — Ред.), — отметил Евгений Никишов. — У него там сложная, характерная роль, и он блестяще с ней справился. И мы очень надеемся, что роль Вронского поможет ему еще больше раскрыть его потенциал, в который мы очень верим.

Говорят, на пробах Васильев показал себя достойно. Между ним и Светланой Ходченковой, как уверяют очевидцы, вспыхнула актерская (а может, и не только) химия.

— Когда Рома оказался в одном кадре со Светой, стало понятно, что это две разные энергии, которые вместе рождают тот огонь, на который, мне кажется, зрители смогут смотреть все восемь серий, — добавил продюсер Валерий Федорович.

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