Трагическая судьба: какой грех замаливала до конца жизни наложница Сулеймана Гюльфем

В сериале ее персонаж непримечателен. Но эта женщина прожила очень непростую жизнь.

Турецкий сериал «Великолепный век» пользуется огромной популярностью в России. За жизнью султана Сулеймана I и его гарема россияне следят с замиранием сердца.

Не многие зрители запомнили в сериале бывшую наложницу падишаха Гюльфем. Женщина живет в гареме, но на свидания с султаном не ходит и не имеет в этом плане никаких привилегий. В одной из серий упоминается, что Гюльфем совершила страшный грех и вынуждена замаливать его до конца своих дней. Что конкретно – нам не сообщают.

Мы обратились к историческим источникам и выяснили – кем же на самом деле являлась Гюльфем. В гарем к султану она попала в возрасте 13 лет, ее привезли из Албании. Шехзаде Сулейман сразу же влюбился.

Исследователи утверждают, что девушка была веселый, заводной, отлично танцевала и пела. Будущий падишах мог с ней поговорить на любые темы. Вскоре Гюльфем забеременела и подарила Сулейману первого наследника.

Счастью Сулеймана не было предела. Он буквально завалил девушку любовью и вниманием. Казалось, их счастье ничем не может быть омрачено. Но судьба распорядилась иначе.

Однажды Гюльфем решила покормить новорожденного Мурада, лежа в кровати. За день она настолько устала, что уснула и нечаянно навалилась на ребенка. Утром обнаружила рядом с собой бездыханного сына.

Сулеймана новость о смерти наследника расстроила. Он был буквально раздавлен. Но благодаря наставлениям Валиде не стал наказывать Гюльфем и даже оставил ее в гареме.

Вскоре в гареме появилась Махидевран, которая родила падишаху другого наследника, а Гюльфем до конца дней замаливала свой грех.

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