Кирилл Кяро назвал дату начала съемок второго сезона «Эпидемии»

Сериал стал пророческим, и многие видят в нем предсказание пандемии коронавируса.

Известный актер Кирилл Кяро рассказал, когда стартуют съемки второго сезона «Эпидемии» и каких перемен ждать зрителям.

Когда на экраны в 2019 году вышел сериал «Эпидемия», никто даже не мог предположить, что он окажется пророческим. История про экранную пандемию, охватившую города, смотрели с упоением и даже не догадывались, что через несколько месяцев новая, неизвестная болезнь придет в реальную жизнь. Вот уже второй год мир живет в условиях пандемии коронавируса, и пока лекарство от болезни не найдено.

Кирилл Кяро, ставший главным героем «Эпидемии», не очень любит говорить про сериал, и тем более не чувствует себя пророком.

«Да, сейчас все так быстро забывается. Появляются новые фильмы, режиссеры, артисты. Только успевай быть на волне», — сказал актер в беседе с сайтом mk.ru.

Он поделился, что осенью съемочная группа приступит к работе над вторым сезоном «Эпидемии». На этот раз команда будет работать другим составом — сменится режиссер. Павла Костомарова сменит Дмитрий Тюрин.

«Он совсем другой режиссер, с особой психофизикой…Есть команда, общее дело, очень хорошие продюсеры. Ну, и интересно было, что мы сможем дальше придумать», — поделился актер.

А еще появится новый персонаж — его сыграет актер Юрий Борисов. Какая именно досталась ему роль, пока держится в секрете, сообщает телеканал «360».

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