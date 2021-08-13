Почему для Мехмета Гюнсюра роль шехзаде Мустафы в «Великолепном веке» стала проклятием

Ни один фильм с актером не побил рекорд сериала про султана Сулеймана и Хюррем.

Актеры «Великолепного века» стали по-настоящему знаменитыми после выхода сериала. Для многих открылись двери в большое кино, их приглашали во всевозможные проекты. Но не всем улыбнулась фортуна. Актер Мехмет Гюнсюр, исполнивший роль шехзаде Мустафы — сына Махидевран и султана Сулеймана, назвал свою работу в сериале проклятием.

Дело в том, что артист стал заложником одной роли. Так часто бывает, когда актер блестяще играет того или иного персонажа, а потом зрители и режиссеры не видят в нем никого другого.

После «Великолепного века» Гюнсюр снялся в таких проектах как «Звук», «Красный Стамбул» и «Повелитель чаек». Но ни один фильм не побил рекорд сериала про султана Сулеймана и Хюррем. А Мехмета так и продолжили называть Мустафой.

В одном из интервью актер признался, что продолжает заниматься любимым делом и ищет для себя новые интересные роли. Он надеется, что когда-то сможет заинтересовать зрителя другими работами.

— А пока роль в «Великолепном веке» — мое проклятие, – признавался он.

Кстати, Гюнсюр женат на итальянке Катарине Моджио с 2006 года, у них подрастает трое детей: сын Али и дочери Майя и Хлоя. Мехмет очень трепетно относится к своей личной жизни и не выкладывает семейные фото в социальные сети.

По образованию Мехмет – журналист. Но модельная внешность привела его сначала в рекламу, а затем и в кино. Также актер с детства занимался большим теннисом и катался на лыжах.

Смотрите также