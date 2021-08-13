Актриса сериала «Новенький-2» о съемках в фильме: «Сцена плевка в одноклассницу меня шокировала»

С 12 августа на видеосервисе Start вышел второй сезон сериала «Новенький», поднимающего сложную тему подросткового буллинга. Многосерийный фильм показывает, до каких пределов может доходить детская жестокость. Режиссер проекта Оксана Барковская признается, что во время съемок некоторых сцен артисты не могли сдержать слез.

О чем сериал «Новенький-2»

Второй сезон обещает быть не менее драматичным, чем первая часть. Главную роль в нем снова сыграл актер Глеб Калюжный. Также к актерскому составу присоединились известный актер Владимир Симонов, который воплотил образ отца психолога Кирилла (Василий Симонов). Артисты являются отцом и сыном и в реальной жизни.

Напомним, по сюжету первого сезона в провинциальный город Юровск переезжает московский школьник Максим Плетнев (Глеб Калюжный). Переезд связан с семейными проблемами: мама подростка бежит в глушь после развода с его отцом. Тяжело переживающий изменения в жизни Максим не находит общего языка с одноклассниками. И после дня рождения дочери начальника местной полиции Сони Рябовой (Анна Демидова) таинственно исчезает…

В продолжении сериала возвращение Макса становится поводом для расследования страшной истории, произошедшей в Юровске 30 лет назад…И впоследствии выясняется, что у многих героев этой истории спрятаны свои скелеты в шкафу.

Глеб Калюжный: «Мой герой столкнется со взрослением»

По словам Глеба Калюжного, в новом сезоне у его персонажа появится еще больше сложных психологических сцен. Но артист признается, что любит преодолевать препятствия.

«Во втором сезоне Макс столкнется с правдой и взрослением, будет искать и находить ответы на волнующие его вопросы. Мы сможем детально рассмотреть его взаимоотношения с родителями, расставание которых он болезненно переживает. Он больше действует, ведет настоящее расследование, сильнее погружаясь в секреты Юровска», — говорит Глеб Калюжный.

В продолжении фильма Максим узнает многое о директоре школы, где учится. Глава среднего учебного заведения, роль которой играет актриса Ольга Лебедева, закрывает глаза на все бесчинства, происходящие в школе, поскольку боится за свое кресло. И всячески пресекает попытки других учителей положить конец беспределу главы местной полиции. Его дочь Соня Рябова, главная зачинщица всех школьных пыток, как раз учится в этой школе.

Ольга Лебедева: «Директор школы сказала, что не даст снимать нам продолжение сериала»

Создатели продолжения картины объяснят причины такого поведения директора. По словам Ольги Лебедевой, дети будут шокированы, когда ее героиня расскажет всю правду о своем прошлом. В новом сезоне зритель перенесется в молодость женщины…

«Буллинг — это тяжелейшая тема, с которой я, к счастью, не встречалась. Я всегда говорю, что у моей дочери не было переходного периода. Мы с ней друзья и особых сложностей в ее судьбе не возникало. А что касается издевательств в школе, то, безусловно, проблема эта существует, — говорит Ольга. — Но к каждому человеку нужно подходить очень бережно и в то же время строго. У некоторых моих подруг есть дети, которые настраивают против себя класс. Что-то в них не так. И в этом случае нужна мягкость и в то же время строгость – метод «кнута и пряника».

По словам Ольги, отрадно то, что режиссер картины Оксана Барковская затрагивает эту непростую тему, которую в обществе предпочитают замалчивать. Режиссер рассказывала съемочной группе, как много людей поделилось с ней своими историями после первого сезона — дети, подростки, взрослые разных возрастов. Как те, кто подвергался травле в школе, так и те, кто находился по другую сторону баррикад.

Первый сезон снимался в городе Калязине, а второй – в Кашине, в Тверской области. Интересно, что директор Калязинской школы, где создавалась первая часть фильма, случайно нашла сценарий картины, оставленный Ольгой или кем-то из актеров. Прочитав некоторые сцены, она настояла на том, что таких директоров не бывает и запретила продолжать съемки в стенах учебного заведения.

«Она четко сказала: «Я вам не дам снимать «Новенький–2», — рассказывает Ольга Лебедева. – Очень переживала из-за этой ситуации, поскольку сама руководит школой. В результате нам пришлось жить в Калязине (мы полюбили местных людей, там хорошая гостиница), но ездить в Кашин. А этот город находится в часе езды от Калязина. Вот так мы потеряли школу. Но надеюсь, что директор посмотрит второй сезон и изменит свое мнение».

Анна Демидова: «Шокирующая сцена с плевком была нужна, чтобы люди задумались о детской жестокости»

Роль Сони Рябовой сыграла 21-летняя Анна Демидова, студентка четвертого курса ВГИКа, мастерской Игоря Ясуловича. Кстати, она играет Ларису в его спектакле «Бесприданница» по мотивам пьесы Островского. В продолжении сериала «Новенький» героиня Анны многое переосмыслит.

«Когда в жизни человека происходит переломный момент, то он меняется. И Соня не стала исключением. Она переживает кардинальную трансформацию и понимает, что вела себя неправильно», — говорит Анна.

Одной из самых сложных сцен сериала для Анны Демидовой стал эпизод, когда ее героиня отдает приказ своему парню Егору (Виталий Щербина) плюнуть в лицо однокласснице Ане Зуенок (Полина Степанова). Эта девушка поневоле стала мишенью для насмешек и издевательств всего класса. Но и в таких обстоятельствах она находит причины радоваться жизни – Аня влюблена в Егора, который кажется ей лучше и добрее, чем другие. Может, так оно и есть, но парень слишком любит свою подругу и готов исполнить любую ее прихоть. После этого плевка Аня предпринимает попытку суицида…

«Конечно, эта сцена плевка меня шокировала. Но она была нужна, чтобы зрители задумались о детской жестокости, чтобы в них что-то откликнулось. Сама я никогда не делала и не сделаю подобных вещей. Но мне нужно было понять героиню Сони и мотивы ее поступков, — говорит Анна Демидова. — В ней говорит обида на родителей, неуверенность в себе. А поняв персонажа, можно найти ему оправдание, хотя это и очень сложно в подобной ситуации. Сама я тоже сталкивалась с буллингом и знаю, как это страшно»

Самой эмоциональной сценой для Анны стал эпизод, когда Соня вместе со своими друзьями встречает Макса после пропажи. Впрочем, эмоции актрисы были связаны не только со съемочным процессом, но и с красотой местных пейзажей.

Сцены дня рождения Сони на поляне снимались неподалеку от реки Волги. По словам Анны, эти места славятся невероятной красотой.

«Когда мы уже ночью закончили смену (мы снимали поиски Макса с фонариками), и выключили всю аппаратуру, то остались в темноте. Но потом вышли к пирсу, посмотрели наверх и увидели небо, усыпанное звездами. Очень волнующее зрелище! Виден был даже млечный путь. Этот эпизод запомнится мне на всю жизнь. И я хотела бы вернуться в эти места», — говорит актриса.

По словам Анны, у нее сложились замечательные отношения со всей съемочной группой. За время съемок киношная команда стала практически семьей.

По словам Анны, ее героиня дает возможность подросткам, похожим на Соню и не только, понять, что такое поведение ведет к разрушению личности. А проблемному подростку нужно разобраться в себе, успокоиться, понять, что его волнует.

Как признается Анна, она очень боялась, что зрители будут ассоциировать ее с Соней. Но после выхода первого сезона сериала на экраны она не получила ни одного отрицательного отзыва. А знакомые писали ей: «Ты же по натуре совсем другая. Как ты классно сыграла». В каких-то сценах зрителям даже было жалко ее героиню.

Иван Рысин : «В школе я участвовал в травлях, а потом сам стал объектом буллинга»

Актер Иван Рысин сыграл Петю Василевского, который травит новенького Максима наряду с Соней и другими учениками. По словам Ивана, его персонаж – несчастный человек, нуждающийся в любви, но вынужденный приспосабливаться к обстоятельствам.

Актер признается, что, будучи школьником, и сам принимал участие в травле других учеников. По словам Ивана, его компания специально искала своих жертв ради спортивного интереса. И вопреки сложившимся в обществе стереотипам, остракизму подвергались не только слабые, но и сильные люди. Таких ломать оказалось еще интереснее…

«Для нас это было просто какое-то животное желание. Но в определенный момент мне все аукнулось. Когда я поссорился со всеми, я и сам стал объектом буллинга, — признается Иван. — И это были последние полгода моего пребывания в школе, за которые я многое осознал и вырос в нравственном плане.

По словам Ивана, полученный опыт помог ему в съемках сериала. Ведь тема, поднимаемая в нем, непростая, но парень прекрасно понимал предмет разговора.

Как признается актер, самой сложной сценой первого сезона для него стал монолог покаяния. Этого эпизода он ждал с того момента, когда впервые взял в руки сценарий, много репетировал. Во втором сезоне он тоже сыграл подобную сцену, связанную с исповедальностью героя.

«Это очень интересно, потому что в такой момент ты отходишь от банальной органики и чисто математического анализа сцены и начинаешь что-то искать в себе. И выдаешь не то, что говорит персонаж, а то, что чувствуешь ты. Но это уже наложено на текст», — говорит Иван.

— Как, на ваш взгляд, можно противостоять травле?

— Главное – не подыгрывать такой ситуации, быть собой и стоять на своем. Если ты хотя бы раз дашь слабину, ответишь невнятно на какую-то предъяву, то потом не выкарабкаешься. Дальше будет сложнее и поэтому важно не отступать назад. Человек есть сильная единица.

По словам Ивана, сериал показали ученикам той школы, в которой он когда-то учился. Как и Анне, после показа первого сезона артисту стали приходить разные отзывы о фильме. Иван Рысин уверен, что картина уже имеет свой вес, а значит, все не напрасно.

Смотрите второй сезон сериала «Новенький» на видеосервисе Start уже с 12 августа

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