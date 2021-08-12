Какие законы Османского государства нарушила Хюррем-султан

Хюррем-султан, она же Роксолана, была самой любимой и единственной официальной женой султана Сулеймана Великолепного. Женщина обладала природным обаянием, харизмой и умом, что позволило ей выделиться среди других наложниц гарема.

Историки утверждают, что Хюррем во многом изменила традиционный уклад жизни гарема, нарушила правила. И она точно знала, что невозможное возможно.

Правила четверга

Как только Хюррем появилась в гареме Сулеймана — ей рассказали о традиции священной ночи четверга. То есть каждую неделю именно в этот день в покои султана приходила Махидевран (мать единственного на тот момент наследника падишаха).

Но Роксолана попросила правителя отменить этот устав и по четвергам в покои любимого приходила именно она.

Написание портрета

В те времена в Османской империи художники изображали на портретах только лишь султана, в редких случаях – мать правителя или сестру. Но Сулейман решил, что именно Роксолана должна быть запечатлена вместе с ним. А на тот момент Хюррем была простой рабыней, даже не женой.

Получила свободу и осталась во дворце

Султан Сулейман официально перестал считать Хюррем рабыней и дал так называемую свободу. Ранее и другие наложницы получили данные привилегии, но после этого женщины обязаны были покинуть султанский дворец. Как правило, их выдавали замуж.

Но для Хюррем это были лишь очередные игры. Она добилась, чтобы ее перестали считать собственностью династии, и получила титул Хасеки после того, как Сулейман женился на ней.

Многие исследователи называют Хюррем жестокой женщиной. Однако с одним фактором не поспоришь точно – жизнь она прожила интересную. Она понимала, что если покинет дворец, то ее место в сердце султана займет другая женщина, а этого она допустить никак не могла. Поэтому на протяжении всей жизни Роксолана и была рядом с повелителем.

Смотрите также: