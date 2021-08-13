Наш ответ Тарантино: «Маньячелло», «Декстер» и другие «злые» комедии с потрясающим юмором

Teleprogramma.pro предлагает подборку сериалов для тех, кто не боится не только крови и трупов, но и психологических испытаний, а также оголтелого юмора.

Сегодня зрителям уже привычно условное разделение на «сериалы для эфира» и «сериалы для стримингов». Первые – более традиционные, а вторые – прорывные, сдобренные толикой свободы.

Но нельзя не признать, что каждый год в эфире мировых телеканалов появляются сериалы, которые двигают индустрию вперед, расширяют границы и удивляют зрителей откровенностью или жестокостью.

Для тех, кто не боится не только крови и трупов, но и психологических испытаний, а также оголтелого юмора, Teleprogramma.pro предлагает подборку смелых сериалов.

«Маньячелло»

16 августа в эфир ТНТ выйдет один из самых необычных проектов, которому удалось пробиться на федеральное телевидение из Бурятии. «Маньячелло» придумали в Улан-Удэ и сняли в окрестностях города. Это сериал с национальным колоритом, отчасти пародирующий множество фильмов про маньяков, но со своим характером.

Будут и кровавые реки, и реалистичные описания преступлений, но главное – смелый и свободный юмор сериала, который снимали, не задумываясь о рамках телеэфира.

«Маньячелло» – это история Тимофея из бурятской деревни Сосновка, который выглядит на фоне местных жителей белой вороной из-за своей маниакальной любви к классической литературе. Тимофей инсценирует убийства по мотивам произведений Булгакова, Есенина, Достоевского и других классиков, и ждет, когда местные полицейские об этом догадаются, но они упорно списывают изобретательные преступления на мелкую бытовуху.

Все меняется, когда в Сосновку приезжает следователь Ольга с синдромом отличницы – ей очевидна литературная основа творящегося в Сосновке беззакония, и она намерена найти маньяка.

С 16 августа в 20.00 на ТНТ

«Мылодрама»

В «злой комедии» – таким был слоган сериала Ильи Куликова с Сергеем Буруновым в главной роли – нет показной жестокости и убийств, тем не менее, это один из самых смелых сериалов российского телевидения. Фирменный грубый юмор Ильи Куликова, автора «Полицейского с Рублевки», бьет по сфере, которую Куликов знает как родную – большое телевидение и как оно устроено.

Однажды важные акционеры решили провернуть стратегическую аферу и назначили директором телеканала ТСВ туповатого заправщика Владислава. Теперь он большая шишка со своим кабинетом, и ему предстоит снять драматический сериал.

План акционеров коварен — рейтинги канала рухнут и они выкупят его за бесценок. Но неожиданно идея Владислава выстреливает, сериал принимают за комедию, рейтинги взлетают, и за Владиславом начинается охота.

«Салам, Масква»

Это сериал Павла Бардина про Москву, москвичей и представителей разных национальностей, которые приезжают покорять столицу нашей России, но с удивлением обнаруживают, что про них бытует множество стереотипов.

Долгое время сериал лежал на полке, но потом был выложен для платного просмотра на сайте Первого канала и еще через несколько лет выпущен в ночной эфир. Но даже тогда он вызвал у многих зрителей раздражение. Ксенофобия – опасная тема, а заявление о том, что преступления вообще-то совершаются людьми всех национальностей, оказалось слишком радикальным.

В новый отдел по борьбе с этнической преступностью попадают молодой дагестанец Рустам и бывший опер Саня Ребров. Ребров после смерти жены от рук мафиози Арслана ушел в запой и работал чоповцем. Возвращаться в полицию он не хотел, но желание мести перевесило, и вот он уже вымещает всю свою ненависть к нерусским на своем напарнике Рустаме.

«Декстер»

Перейдем к зарубежным сериалам. «Декстер» — детективный триллер про социопата, который убивает только тех, кто это заслужил, даже пытались запретить в свободолюбивой Америке. Против показа сериала на общественном телеканале выступали члены «Родительского телевизионного совета», посчитавшие сериал чересчур жестоким и аморальным. Несмотря на спорное отношение в зрительской среде, «Декстер» выиграл профессиональные премии – «Эмми» в технических номинациях и два «Золотых глобуса» – в актерских.

Декстер живет двойной жизнью: он работает в полиции и анализирует кровь после убийств, но также он и сам – серийный убийца. Его жертвы – преступники, которые смогли уйти от правосудия. Для него убийства – это искусство. Но однажды в городе появляется преступник, готовый сыграть с Декстером в кошки-мышки.

«Ганнибал»

Сериал «Ганнибал» с Мадсом Миккельсеном, вышедший на канале NBC в 2013 году, был едва ли не первым экстремально жестоким и кровавым сериалом эфирного телевидения. Каждый эпизод «Ганнибала» – это одно изящно обставленное убийство, часто подающееся как произведение искусства, и его расследование, в котором маньяк водит за нос агента ФБР Грэма.

У Грэма уникальное мышление – он может проникаться чувствами любого, даже самого психопатического преступника, чтобы понять, что им движет. Но когда талант Грэма бессилен, он прибегает к помощи психиатра Лектера. «Ганнибал» – это еще одно (причем самое нетривиальное) прочтение истории из книг Томаса Харриса. Названия эпизодов в каждом из сезонов сериала взяты из французской, японской и итальянской кухни.

«Сыны Анархии»

Криминальная драма с Чарли Ханнэмом в главной роли рассказывает о клубе байкеров из Калифорнии, которые пытаются защитить свой городок от преступности, хоть и сами они не чужды разных методов установления порядка. Сериал снискал славу одного из самых жестоких – способы, которыми члены банды добиваются денег, власти, влияния и верности порой переходят границу вообразимого.

Тем более что речь идет о крепких традициях, нарушение которых, как известно, карается с особой жестокостью. В послужном списке сериала есть «Золотой глобус» – его получила Кэти Сагал за роль матриарха семейства.

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