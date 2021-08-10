На ТНТ выйдет сериал о трудностях общения с детьми в эпоху соцсетей

Осенью на видеосервисе Premier и канале ТНТ выйдет драматический сериал «Контакт», исследующий тему взаимоотношений отцов и детей в современном мире. Интернет и новые технологии зачастую не связывают поколения, а наоборот — отдаляют их друг от друга. Как понять своего ребенка и найти с ним общий язык, если вы с ним живет в разных мирах? Создатели картины ищут ответ на этот вопрос и приходят к выводу: жить нужно не в онлайне, а в любви.

Главный герой — спивающийся оперативник полиции. От него ушла жена, а начальство в наказание на пьянство перевело из убойного отдела в отдел по делам несовершеннолетних. И это действительно больно ударило по стражу порядка, ведь он абсолютно не понимает современных детей, а больше всех – свою дочь. Чтобы найти ключ к девочке, горе-отец отправляется в социальные сети, но оказывается, что подросток давно заблокировала папу везде, где только можно. Тогда герой добавляется к ней в друзья со страницы молодого парня. Вот только поможет ли это ему понять своего ребенка или сделает их отношения еще более сложными?

«Это универсальная история отцов и детей, но она особенно актуальна тем, что происходит в эпоху, которой мы раньше не знали, и сегодняшние родители переживают ее первыми: их дети растут в мире соцсетей: «ВКонтакте», Instagram и TikTok. Главный герой – настоящий мужчина, но, кажется, сегодня это больше не ценится и только доставляет проблемы. Ему нужно одновременно найти контакт с дочкой, окружающими и самим собой», — говорит продюсер сериала Антон Щукин.

Главные роли в картине сыграли Павел Майков и Ирина Паутова, режиссером выступил Евгений Стычкин.

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