Кэтрин Зета-Джонс сыграет Мортишу из Семейки Аддамс в сериале Тима Бертона

10 августа стриминговый сервис Netflix раскрыл имена актеров, которые сыграют в будущем сериале про одного из персонажей Семейки Аддамс. Как уже писала Teleprogramma.pro, компания привлекла к проекту мастера мрачных сказок, режиссера Тима Бертона, картина будет посвящена повзрослевшей Уэнсдэй Аддамс.

Саму девушку сыграет 18-летняя американская актриса Дженна Ортега. Она уже мелькала в фильмах «Железный человек – 3», «Астрал: Глава 2» и ряде сериалов.

А вот роль матери семейки — готической матроны Мортишу Аддамс — исполнит 51-летняя оскароносная Кэтрин Зета-Джонс («Чикаго», «Двенадцать друзей Оушена», «Легенда Зорро»). Об этом Netflix сообщил через Instagram, добавив что главу клана Аддамсов, Гомеса сыграет 64-летний пуэрто-риканский актер Луис Гусман.

Сюжет будущего сериала развернется в академии «Невермор», куда поступит учиться совершеннолетняя Уэнсдэй. Ради учебы девушке придется переехать из мрачного особняка своей семьи в город, а там ее ждет мистическая загадка, мимо которой пытливая героиня просто не сможет пройти.

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