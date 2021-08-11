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Как на самом деле выглядел сын султана Сулеймана Мустафа из «Великолепного века»

Мужчина отличался от своего экранного образа.

Как на самом деле выглядел сын султана Сулеймана Мустафа из «Великолепного века»
Сын султана Сулеймана Мустафа в сериале «Великолепный век»

В сериале «Великолепный век» сына султана Сулеймана нам показали высоким, красивым, интеллигентным. Многие зрители буквально влюбились в его образ. Но таким ли привлекательным мужчина был в реальной жизни?

Итальянский посол Ляфор вспоминал момент, как Сулейман только-только взошел на престол и переезжал в Стамбул во дворец. С ним прибыл гарем, и особо в нем выделялась Махидевран.

Изображение шейхзаде Мустафы из книги французского путешественника «Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres...» (1584). Фото
Изображение шейхзаде Мустафы из книги французского путешественника «Les vrais pourtraits et vies des hommes illustres…» (1584). Фото: Википедия

Мустафа – сын Махидевран и действительно был высоким и стройным, похожим на красавицу-мать. Однако ноги у него были кривые – в виде колеса. С детства увлекался историей, часто проводил бои на матраках и мечах. По словам историков, на Сулеймана мальчик практически не походил.

Кроме того, исследователи утверждают, что характер у Мустафы был несносным. Он отличался чрезмерным высокомерием — показывал, что окружающие недостойны даже его взгляда. Наследный принц часто во время заседаний совета Дивана в колкой форме ставил на место послов и часто противоречил своему отцу.

Тело Мустафы перед шатром. Палачи докладывают Сулейману. Фото: Википедия
Тело Мустафы перед шатром. Палачи докладывают Сулейману. Фото: Википедия

Напомним, Сулейман казнил Мустафу, усомнившись в его верности. Шехзаде подвели излишняя самоуверенность, несоблюдение традиций, внешнее сходство с матерью, браки с наложницами, неуважение к отцу. Хюррем воспользовалась этими факторами и убрала соперника.

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