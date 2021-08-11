Как на самом деле выглядел сын султана Сулеймана Мустафа из «Великолепного века»

В сериале «Великолепный век» сына султана Сулеймана нам показали высоким, красивым, интеллигентным. Многие зрители буквально влюбились в его образ. Но таким ли привлекательным мужчина был в реальной жизни?

Итальянский посол Ляфор вспоминал момент, как Сулейман только-только взошел на престол и переезжал в Стамбул во дворец. С ним прибыл гарем, и особо в нем выделялась Махидевран.

Мустафа – сын Махидевран и действительно был высоким и стройным, похожим на красавицу-мать. Однако ноги у него были кривые – в виде колеса. С детства увлекался историей, часто проводил бои на матраках и мечах. По словам историков, на Сулеймана мальчик практически не походил.

Кроме того, исследователи утверждают, что характер у Мустафы был несносным. Он отличался чрезмерным высокомерием — показывал, что окружающие недостойны даже его взгляда. Наследный принц часто во время заседаний совета Дивана в колкой форме ставил на место послов и часто противоречил своему отцу.

Напомним, Сулейман казнил Мустафу, усомнившись в его верности. Шехзаде подвели излишняя самоуверенность, несоблюдение традиций, внешнее сходство с матерью, браки с наложницами, неуважение к отцу. Хюррем воспользовалась этими факторами и убрала соперника.

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