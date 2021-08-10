Перлы «Великолепного века»: чего Махидевран никогда не делала из того, что ей приписывают

Махидевран - наложница османского султана Сулеймана I, мать шехзаде Мустафы. Ее жизнь сложилась довольно трагично. Влюбившись в Хюррем, правитель потерял интерес Махидевран и всю оставшуюся жизнь мужчин у нее не было.

В популярном сериале «Великолепный век» некоторые факты о наложнице Махидевран исказили. Например, когда Сулейман взошел на трон, то в сериале Махидевран последней приезжает в карете во дворец Топкапы. Но такого просто не могло быть. Все женщины правителя передвигались вместе. Поэтому с Махидевран должны были приехать и Гюльфем, и сестра Сулеймана Хатидже.

У Махидевран было два ребенка

В сериале у Махидевран был единственный сын Мустафа, которого Сулейман впоследствии заподозрил в предательстве и казнил. После этого женщину отправили в старый дворец, в котором она доживала свои последние дни.

Но историки утверждают, что у Махидевран была еще и дочь Разие. Родилась девочка с синдромом отсталого развития сразу после переезда в Стамбул, однако Сулейман, увлекшись Хюррем, быстро про нее забыл. Кроме того, он приказал Махидевран отдать девочку на воспитание ученому Яхъю-эфенди, который был молочным братом падишаха.

Махидевран не травила Хюррем

В «Великолепном веке» султан Сулейман без остатка влюбляется в свою Хюррем и прекращает любое общение в хасеки Махидевран. Однако и тут исследователи готовы поспорить с киношниками. По их мнению, около семи лет обе женщины посещали покои султана по очереди.

Также Махидевран вряд ли пыталась отравить беременную Роксолану, как это показали в сериале. Ни один исторический документ это не доказывает.

Жизнь после изгнания

После смерти сына Мустафы Махидевран в «Великолепном веке» переехала в старый дворец. В сериале не показали, как в тот период жизни на женщину была устроена настоящая травля. Ее считали матерью предателя, отказывали в продаже продуктов и тканей, ее выгоняли с рынков и лишь после того, как Селим взошел на трон, преследования прекратились.

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