«Бумажный дом — 5», «Утреннее шоу — 2» и другие громкие сериалы, которые выйдут в сентябре

Скоро осень, и Михаил Шуфутинский уже мило предвкушает, когда страна перевернет календарь 3 сентября. Киношники приготовили для нас несколько громких сюрпризов – выйдут новые сезоны сериалов, которые многие ждут. Рассказываем по порядку.

«Убийства в одном здании», 1 сезон

Актеры: Ванесса Аспиллага, Селена Гомес, Стив Мартин, Мартин Шорт, Тедди Колука, Адам ДеКарло, Аарон Домингес, Куинси Данн-Бэйкер, Нэйтан Лейн и другие.

Жанр: детектив

Трое друзей с Манхеттена обожают криминальные истории. Они встречаются по выходным и рассказывают друг другу самые интересные случаи. Но однажды они становятся заложниками ситуации, произошедшей прямо перед их носом.

Дата выхода: 1 сентября

Где смотреть: Hulu

«Ошибка 404», 1 сезон

Актеры: Дэниэл Мейс, Стивен Грэм, Мишель Гринидж, Стив Орам, Аманда Пэйтон, Саймон Стратт, Фрэнки Кларенс, Анна Максвелл Мартин, Ричард Пеппл, Фэйт Эдвардс и другие.

Жанр: боевик

В центре сюжета – талантливый детектив-инспектор Джон, который погибает, но его коллеги пытаются оживить его. В тело внедряют искусственный интеллект, и Джон воскресает. Вот только незадача: детектив теряет часть своих профессиональных качеств, которыми так восхищались окружающие.

Дата выхода: 1 сентября

Где смотреть: Sky

«Бумажный дом», 5 сезон

Актеры: Урсула Корберо, Ициар Итуньо, Альваро Морте, Пако Тоус, Педро Алонсо, Альба Флорес, Мигель Эрран, Хайме Лорэнте, Эстер Асебо, Энрике Арсе и другие.

Жанр: драма, криминал

Четвертый сезон был про то, как команда планировала побег из Банка Испании. Ребята пытались спасти Лиссабон (Ициара Итуно) и Найроби (Альба Флорес) после того, как они были схвачены. В итоге первую вывезли из здания, а Алисия Сьерра (Наджва Нимри) держала пистолет у головы профессора (Альваро Морте) в последние минуты финала. В пятом сезоне команда будет спасать профессора.

Дата выхода: 3 сентября

Где смотреть: Netflix

«Контейнер», 1 сезон

Актеры: Оксана Акиньшина, Артем Быстров, Филипп Янковский, Мария Фомина, Мария Лобанова, Юлия Ауг, Нино Кантария, Ростислав Бершауэр и другие.

Жанр: драма

Оксана Акиньшина (Саша) играет суррогатную мать, которая переезжает в дом заказчиков. А родить ребенка она должна богатому чиновнику Вадиму (Филипп Янковский) и его жене Марине (Мария Фомина). Для них Саша — «контейнер», новая игрушка. И выясняется, что за роскошным фасадом элитного поселка скрываются неприглядные тайны.

Дата выхода: 9 сентября

Где смотреть: START

«Пропавшая», 1 сезон

Актеры: Елизавета Янковская, Владимир Мишуков, Мария Куликова, Александр Клюквин, Георгий Тополага, Максим Стоянов, Полина Ауг и другие.

Жанр: драма

В семье Гарбер происходит трагичное событие – теряется их дочь Лена. Однако через 10 лет девушка возвращается, не помня, где была и что делала все эти года. Мать сразу признает в Лене дочь, однако отца тревожат странные мысли.

Дата выхода: 9 сентября

Где смотреть: Кинопоиск

«Люцифер», 6 сезон

Актеры: Том Эллис, Мэтт Корбой, Лорен Джерман, Рэйчел Харрис, Лесли-Энн Брандт, Кайла Юэлл, Дженнифер Кэтрин Ларсон, Джонатан Салисбери, Тришиа Хелфер, Меррин Данги, Брианна Хилдебранд и другие.

Жанр: фэнтези

Харизматичный и привлекательный Люцифер, заскучавший в своей адской резиденции, отправляется в современный Лос-Анджелес, где основывает ночной клуб Lux.

Дата выхода: 11 сентября

Где смотреть: Netflix

«Утреннее шоу», 2 сезон

Актеры: Риз Уизерспун, Дженнифер Энистон, Стив Карелл, Гугу Эмбата-Ро, Билли Крудап, Нестор Карбонелл, Марк Дюпласс, Бел Паули, Карен Питтман, ДеШон Терри, Мартин Шорт и другие

Жанр: драма

Главные герои сериала – работники популярной новостной программы «Утреннее шоу», изменившей лицо американского телевидения. Со стороны кажется, что никаких интриг там быть не может… Но однажды репутация всего канала попадает под удар, когда одна из сотрудниц канала увольняется из-за сексуального скандала.

Дата выхода: 18 сентября

Где смотреть: Apple TV+

Смотрите также: