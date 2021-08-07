Беременная Екатерина сходит с ума: вышел тизер второго сезона сериала «Великая»

Американский видеосервис Hulu опубликовал тизер второго сезона своего комедийного сериала «Великая», который иллюстрирует период молодости российской императрицы Екатерины Второй. Исторической ценности в этой картине никакой, зато есть много смешных моментов про чудачества монарших особ. По сути, подобный проект можно было снять про правителей любой страны.

В первом сезоне молодая Екатерина вышла замуж за Петра III и узнала, что ее супруг является развратником и щедрым на выдумки самодуром. Их сложные и комичные отношения должны привести в итоге к заговору против правителя. Во втором сезоне мы увидим, как взбалмошный Петр стреляет в слуг из пистолета, а беременная Екатерина пьет винишко и скачет по дворцу, несмотря на свое положение.

Главные роли сыграли Эль Фэннинг («Малефисента», «Красавица для чудовища», «Дождливый день в Нью-Йорке») и Николас Холт («Люди Икс: Первый класс», «Тепло наших тел», «Безумный Макс: Дорога ярости»). К актерскому составу в роли матери Екатерины присоединилась Джиллиан Андерсон.

Премьера второго сезона в Америке состоится 19 ноября.

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