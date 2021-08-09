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Закулисье сериала «Вместе навсегда»: актрисы плавали с русалочьим хвостом и прыгали с четвертого этажа

Режиссер многосерийной мелодрамы Глеб Якубовский поделился с Teleprogramma.pro подробностями съемок.

Закулисье сериала «Вместе навсегда»: актрисы плавали с русалочьим хвостом и прыгали с четвертого этажа
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

С 9 августа на канале «Россия» стартует новый сериал «Вместе навсегда», рассказывающий историю современных Ромео и Джульетты. Как рассказал Teleprogramma.pro режиссер картины Глеб Якубовский, в ходе съемок одна актриса примерила на себя роль Русалки, а другая — многократно выполняла трюк падения с четвертого этажа. В главных ролях снялись Алена Константинова, Петр Рыков и Татьяна Колганова.

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

О чем сериал «Вместе навсегда»

Сюжет ленты – вполне шекспировский. Катя и Саша любят друг друга и планируют пожениться, но тут выясняется, что их родители – заклятые враги. К тому же палки в колеса влюбленным вставляет владелец подпольного казино Роман Гордеев, безответно влюбленный в Катерину.

А ее сестра Лиза, кстати, испытывает нежные чувства к самому Роману. Смогут ли Катя и Саша противостоять всем козням недоброжелателей и стойко выдержать удары судьбы?

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

«Когда я прочитала сценарий, он меня поразил нелогичными поступками героев, что очень похоже на реальную жизнь. Моя героиня Катя попадает в абсолютно дикую историю и зачастую совершает поступки, которые лично мне было очень сложно понять и оправдать. Но мы с ней похожи в том, что стараемся в любой ситуации видеть хорошее», — призналась исполнительница роли Кати Алена Константинова.

По словам Глеба Якубовского, на съемках многосерийной мелодрамы как настоящая героиня проявила себя и исполнительница роли Лизы Арина Постникова. Она самостоятельно выполняла трюк падения с четвертого этажа, который снимался днем в оживленном дворе. И причем делала это многократно. На подобный риск пришлось пойти, поскольку каскадерша, которая должна была заменить Арину на съемках, не подошла по комплекции. Кстати, брат Арины тоже является каскадером.

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

Глеб Якубовский: «В сцене подводной драки был риск остаться на дне»   

 Мелодраму «Вместе навсегда» снимали в Минске. По словам Глеба Якубовского, системообразующим объектом съемок стал бассейн, поскольку главная героиня фильма Катя – тренер по плаванию. К счастью, плавать актриса умеет. Однако, несмотря на этот полезный навык, ее дублировала мастер спорта по синхронному плаванию.

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

«Поскольку Саша называет Катю Русалочкой, героине нужно было плавать быстро и красиво, с помощью моноласты, создающей подобие русалочьего хвоста, — рассказал Глеб Якубовский. — С таким приспособлением выступают синхронистки, люди, занимающиеся подводным плаваньем. А наша дублерша буквально сразу, после смены улетела на соревнования в Китай».

Кстати, в бассейне снималась даже сцена драки. По словам режиссера, актерам с трудом дались эти эпизоды, поскольку специальное обмундирование тянуло их на дно. Но они справились с поставленной задачей.

«Нужно было снять сцену, когда тело избитого актера погружается на дно бассейна. Для этого ему на пояс необходимо было надевать водолазный груз со свинцовыми пластинками. А в таком случае есть риск остаться на дне, поэтому нас страховали каскадеры», — отметил Якубовский.

«Заброшенный ночной клуб открыли специально для съемок в казино»

А вот сцены в подпольном казино снимались в заброшенном ночном клубе «Африка». В 90-е годы это было одно из самых интересных тусовочных мест минской молодежи. По словам режиссера, там еще остались интересные артефакты – лепнина, барельефы египетских фараонов. Но сейчас некогда роскошное здание все же больше напоминает бесхозный сарай.

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

«Ночной клуб открыли специально для нашей съемочной группы, и наши художники   превратили его в казино, — отметил Якубовский. – Поставили везде игровые столы, нашли фишки. И мне кажется, что все получилось достаточно убедительно».

По словам режиссера, у съемочной группы была большая выработка – снималось по 10-12 минут в день. Но видимо, благодаря такому трепетному отношению киношников к своему делу судьба им подарила маленькое чудо.

«28 декабря у нас была последняя съемочная смена перед небольшим перерывом на Новый год. Выпал снег, на улице царила магическая атмосфера. А у нас в фильме фигурирует беседка влюбленных, куда регулярно приходят герои – и осенью, и зимой, и в другие времена года, — добавил режиссер. — Никто не думал, что потом снег больше не выпадет , и не останется ни одного белого пятнышка в кадре. А эту беседку мы успели заснять как раз в тот самый предновогодний день».

Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото:
Кадр из сериала «Вместе навсегда». Фото: канал «Россия»

Окунуться в магическую зимнюю атмосферу летом зрители смогут благодаря сериалу телеканала «Россия», уже с 9 августа, в 21: 20!

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Тэги

Глеб ЯкубовскийКанал «Россия»режиссерсериал «Вместе навсегда»Татьяна Колганова