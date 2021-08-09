Закулисье сериала «Вместе навсегда»: актрисы плавали с русалочьим хвостом и прыгали с четвертого этажа

С 9 августа на канале «Россия» стартует новый сериал «Вместе навсегда», рассказывающий историю современных Ромео и Джульетты. Как рассказал Teleprogramma.pro режиссер картины Глеб Якубовский, в ходе съемок одна актриса примерила на себя роль Русалки, а другая — многократно выполняла трюк падения с четвертого этажа. В главных ролях снялись Алена Константинова, Петр Рыков и Татьяна Колганова.

О чем сериал «Вместе навсегда»

Сюжет ленты – вполне шекспировский. Катя и Саша любят друг друга и планируют пожениться, но тут выясняется, что их родители – заклятые враги. К тому же палки в колеса влюбленным вставляет владелец подпольного казино Роман Гордеев, безответно влюбленный в Катерину.

А ее сестра Лиза, кстати, испытывает нежные чувства к самому Роману. Смогут ли Катя и Саша противостоять всем козням недоброжелателей и стойко выдержать удары судьбы?

«Когда я прочитала сценарий, он меня поразил нелогичными поступками героев, что очень похоже на реальную жизнь. Моя героиня Катя попадает в абсолютно дикую историю и зачастую совершает поступки, которые лично мне было очень сложно понять и оправдать. Но мы с ней похожи в том, что стараемся в любой ситуации видеть хорошее», — призналась исполнительница роли Кати Алена Константинова.

По словам Глеба Якубовского, на съемках многосерийной мелодрамы как настоящая героиня проявила себя и исполнительница роли Лизы Арина Постникова. Она самостоятельно выполняла трюк падения с четвертого этажа, который снимался днем в оживленном дворе. И причем делала это многократно. На подобный риск пришлось пойти, поскольку каскадерша, которая должна была заменить Арину на съемках, не подошла по комплекции. Кстати, брат Арины тоже является каскадером.

Глеб Якубовский: «В сцене подводной драки был риск остаться на дне»

Мелодраму «Вместе навсегда» снимали в Минске. По словам Глеба Якубовского, системообразующим объектом съемок стал бассейн, поскольку главная героиня фильма Катя – тренер по плаванию. К счастью, плавать актриса умеет. Однако, несмотря на этот полезный навык, ее дублировала мастер спорта по синхронному плаванию.

«Поскольку Саша называет Катю Русалочкой, героине нужно было плавать быстро и красиво, с помощью моноласты, создающей подобие русалочьего хвоста, — рассказал Глеб Якубовский. — С таким приспособлением выступают синхронистки, люди, занимающиеся подводным плаваньем. А наша дублерша буквально сразу, после смены улетела на соревнования в Китай».

Кстати, в бассейне снималась даже сцена драки. По словам режиссера, актерам с трудом дались эти эпизоды, поскольку специальное обмундирование тянуло их на дно. Но они справились с поставленной задачей.

«Нужно было снять сцену, когда тело избитого актера погружается на дно бассейна. Для этого ему на пояс необходимо было надевать водолазный груз со свинцовыми пластинками. А в таком случае есть риск остаться на дне, поэтому нас страховали каскадеры», — отметил Якубовский.

«Заброшенный ночной клуб открыли специально для съемок в казино»

А вот сцены в подпольном казино снимались в заброшенном ночном клубе «Африка». В 90-е годы это было одно из самых интересных тусовочных мест минской молодежи. По словам режиссера, там еще остались интересные артефакты – лепнина, барельефы египетских фараонов. Но сейчас некогда роскошное здание все же больше напоминает бесхозный сарай.

«Ночной клуб открыли специально для нашей съемочной группы, и наши художники превратили его в казино, — отметил Якубовский. – Поставили везде игровые столы, нашли фишки. И мне кажется, что все получилось достаточно убедительно».

По словам режиссера, у съемочной группы была большая выработка – снималось по 10-12 минут в день. Но видимо, благодаря такому трепетному отношению киношников к своему делу судьба им подарила маленькое чудо.

«28 декабря у нас была последняя съемочная смена перед небольшим перерывом на Новый год. Выпал снег, на улице царила магическая атмосфера. А у нас в фильме фигурирует беседка влюбленных, куда регулярно приходят герои – и осенью, и зимой, и в другие времена года, — добавил режиссер. — Никто не думал, что потом снег больше не выпадет , и не останется ни одного белого пятнышка в кадре. А эту беседку мы успели заснять как раз в тот самый предновогодний день».

Окунуться в магическую зимнюю атмосферу летом зрители смогут благодаря сериалу телеканала «Россия», уже с 9 августа, в 21: 20!

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