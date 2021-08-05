Актеры «Содержанок» рассказали, что Сергей Бурунов часто матерился и опаздывал на съемки

На видеоплатформе Start вышло первое ток-шоу с Владимиром Маркони о съемках популярного сериала «Содержанки». Ведущий пригласил в студию актеров фильма, с которыми обсудил детали.

Как выяснилось, Сергей Бурунов часто опаздывал на съемки. Марина Зудина это прокомментировала так:

— Мне говорили так: «Марин, когда Сергей с вами снимается, то он чаще в кадр входит».

— Поэтому у него больше подписчиков в Инстаграме, — пошутил Владимир Мишуков, сыгравший в сериале олигарха Глеба Ольховского.