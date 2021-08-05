Книги и кровь: объявлена дата премьеры сериала «Маньячелло» на канале ТНТ

Историю про маньяка, повторяющего убийства из великих произведений литературы, зрители увидят во второй половине августа.

Канал ТНТ объявил дату премьеры сериала «Маньячелло», о котором сообщал ранее. Черная комедия с примесью русской классики будет выходить в эфир с 16 августа в вечернем слоте.

Напомним, что эту картину с элементами пародии и детектива придумали и сняли в Бурятии. Главные роли исполнили местные актеры, наполнив сериал национальным колоритом.

По сюжету в бурятском поселке Сосновка творятся странные вещи: на рельсах находят труп электрика с отрезанной головой, облитый маслом, полгода назад на улице зарубили топором старушку прямо в темечко, а в гостинице нашли повешенного поэта. Но местные полицейские в упор не видят литературных мотивов преступлений и списывают их на мелкий криминал и бытовуху. А местный маньяк Тимофей, специально оформляющий свои убийства в виде иллюстраций к мировой литературе, страдает из-за того, что его «гениальных творений» не понимают. Но затем в глубинку из города приезжает следователь Ольга. Начитанная девушка сразу замечает фишку произошедших убийств, но не может пробиться сквозь глухую стену непонимания начальства. Местная полиция обеспокоена тем, что сотрудница всерьез собирается искать в их поселке маньяка, и хочет отослать ее обратно в город. А Тимофей, в свою очередь, делает все, чтобы удержать единственную понимающую его загадки женщину.

Вычислит ли молодой следователь преступника, который вознамерился «сделать мир лучше»?

Смотрите сериал «Маньячелло» – с 16 августа в 20:00 на канале ТНТ.

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