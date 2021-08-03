Netflix назвал актера, который сыграет Вронского в новом сериале по «Анне Карениной»

Студия Netflix раскрыла имя актера, который сыграет Вронского в новом сериале по роману «Анна Каренина». Ранее сообщалось, что в этом проекте задействованы одни из самых известных российских артистов — Федор Бондарчук, Гоша Куценко, Юлия Александрова, Татьяна Догилева и другие. Заглавная роль досталась Светлане Ходченковой, а вот кто сыграет ее молодого возлюбленного, киношники называть не спешили.

И вот 3 августа карты были раскрыты: Алексея Вронского сыграет актер Роман Васильев. В сентябре ему исполнится 27 лет.

внимание всем, кто раскладывал карты таро и гадал, кто будет Вронским. смотрите фото и запоминайте имя: Роман Васильев. уже ушли гуглить? pic.twitter.com/V49wwrJS2P — Netflix Russia (@NetflixRU) August 3, 2021

Молодой артист играет в спектаклях Центра имени Мейерхольда, успел сняться в картинах «Девочки не сдаются», «Лучше, чем люди» и «Московский роман», американском сериале The Alienist и в пятом сезоне «Ищейки». Также он задействован в ряде проектов 2021 года, в том числе и в сериале «Елизавета».

Добавим, что съемки сериала по знаменитому роману Льва Толстого начались в России 31 июля. Картина будет называться нестандартно — «Анна К».

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