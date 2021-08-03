Возвращение в Средиземье: объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»

Потоковый сервис Amazon Prime Video объявил дату премьеры своего дорогостоящего сериала «Властелин колец». Многосерийная картина в жанре фэнтези выйдет 2 сентября 2022 года. А чтобы заинтриговать зрителей, киношники опубликовали в Сети первый кадр проекта. Уже по нему видно, что съемки получились очень масштабными.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA — The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021

Как уже сообщалось ранее, этот сериал не будет повторять сюжет кинотрилогии Питера Джексона. Его события развернутся во Вторую эпоху вселенной Джона Толкина, задолго до истории «Хоббита» и «Братства кольца». Это период расцвета цивилизации эльфов и их первых столкновений с Сауроном. Важную роль в сюжете сыграет молодая Галадриэль.

В картине снялись, в основном, британские актеры, которые пока не могут похвастаться всемирной известностью. Возможно, сериал, как и «Игра престолов», будет зажигать новые суперзвезды для мира кино. Кстати, затраты на создание первого сезона данного проекта оказались в четыре раза выше, чем у одного сезона «Игры престолов». За такие деньги зрителей должно ждать поистине фантастическое зрелище.

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