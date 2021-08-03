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Возвращение в Средиземье: объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»

Создатели картины показали первый кадр своего дорогостоящего произведения.

Возвращение в Средиземье: объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»
Погодите, а Гендальф в сериале будет? Фото: globallookpress.com

Потоковый сервис Amazon Prime Video объявил дату премьеры своего дорогостоящего сериала «Властелин колец». Многосерийная картина в жанре фэнтези выйдет 2 сентября 2022 года. А чтобы заинтриговать зрителей, киношники опубликовали в Сети первый кадр проекта. Уже по нему видно, что съемки получились очень масштабными.

Как уже сообщалось ранее, этот сериал не будет повторять сюжет кинотрилогии Питера Джексона. Его события развернутся во Вторую эпоху вселенной Джона Толкина, задолго до истории «Хоббита» и «Братства кольца». Это период расцвета цивилизации эльфов и их первых столкновений с Сауроном. Важную роль в сюжете сыграет молодая Галадриэль.

В картине снялись, в основном, британские актеры, которые пока не могут похвастаться всемирной известностью. Возможно, сериал, как и «Игра престолов», будет зажигать новые суперзвезды для мира кино. Кстати, затраты на создание первого сезона данного проекта оказались в четыре раза выше, чем у одного сезона «Игры престолов». За такие деньги зрителей должно ждать поистине фантастическое зрелище.

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«Властелин Колец»Amazonдата выходановый сериалсериал "Властелин колец"фэнтези