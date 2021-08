Возвращение в Средиземье: объявлена дата премьеры сериала «Властелин колец»

Потоковый сервис Amazon Prime Video объявил дату премьеры своего дорогостоящего сериала «Властелин колец». Многосерийная картина в жанре фэнтези выйдет 2 сентября 2022 года. А чтобы заинтриговать зрителей, киношники опубликовали в Сети первый кадр проекта. Уже по нему видно, что съемки получились очень масштабными.

On September 2, 2022, a new journey begins. pic.twitter.com/9tnR7WqDoA

— The Lord of the Rings on Prime (@LOTRonPrime) August 2, 2021