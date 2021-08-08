Актерский состав новой «Анны Карениной»: сравнение с советской экранизацией

Роман Льва Толстого экранизировали несметное число раз. Ну и что? Это не повод заново переосмыслить классическое произведение.

В Британии на примере «Шерлока» нам показали, как это можно делать изящно и стильно. Американский стриминговый сервис Netflix решил пойти по пути английских коллег и заказал российским продюсерам Евгению Никишову и Валерию Федоровичу сериал «Анна К.», который переносит сюжет Толстого в современность.

«Телепрограмма» изучила утвержденных на ключевые роли актеров, взглянув на них с высоты канонической советской экранизации Александра Зархи 1967 года.

Анна Каренина

Роль Анны Карениной, доброй и упитанной женщины с темными кудрями, досталась… Светлане Ходченковой (на фото — кадр из фильма «8 первых свиданий»). А почему нет? Сюжет нового проекта напоминает «Бандитский Петербург», поскольку крутится вокруг альковных, криминальных и политических дел питерской элиты.

В этой интерпретации Ходченкова играет светскую львицу и жену будущего губернатора Петербурга Алексея Каренина. В романе Анне было порядка 25 — 28 лет (на 20 лет моложе мужа), Светлане существенно больше — 38. А вот в советском фильме визуальное соответствие было повыше: брюнетке Татьяне Самойловой на момент съемок было 32 года.

Алексей Вронский

Образ офицера-сердцееда Алексея Кирилловича Вронского (23 года) доверили молодому Роману Васильеву (26 лет), у которого в послужном списке лишь пара небольших ролей в сериалах и озвучка.

В «Анне К.» Вронский — наследник алюминиевой империи, в которого влюбляется жена питерского воротилы Каренина. Ну а в 1967 году партию флигель-адъютанта Вронского исполнил элегантный Василий Лановой.

Алексей Каренин

Кто у нас в кино самый импозантный, стильный и частенько играющий чиновников? Конечно, Федор Бондарчук (на фото — в фильме «Спящие»). С литературным героем актер почти ровесник: высокопоставленному государственному деятелю Каренину было 48, Бондарчуку сейчас 54. Его герой в современной телеадаптации романа занимается политикой.

В советской версии роль сановника-рогоносца исполнял один из ведущих артистов театра Вахтангова Николай Гриценко.

Дарья Облонская

Жену Стивы, Долли Облонскую, сыграет жена режиссера Жоры Крыжовникова Юлия Александрова (на фото — в фильме «(НЕ)идеальный мужчина»). Ей достался образ измученной шестью детьми и безденежьем барышни 33 лет. Самой Юлии — 39, у нее один ребенок. В советском фильме эту роль блестяще отыграла Ия Саввина.

Степан Облонский

Роль Стивы — родного брата Анны Карениной — доверили непотопляемому Гоше Куценко (на фото — в фильме «Курьер из «Рая»). Степан Аркадьевич Облонский — один из важнейших персонажей романа, списанный Толстым с друга, помещика и чиновника Василия Перфильева. Ему 34 года, и он, как отмечает автор, «красивый».

Красив ли Куценко, который к тому же старше Стивы ровно на 20 лет, решать вам. В экранизации Зархи этот образ воплотил Юрий Яковлев, которого некрасивым точно не назовешь.

Константин Левин

Образ Левина воплотит невероятно актуальный сейчас Юрий Борисов (на фото — в сериале «Мир! Дружба! Жвачка!»), два фильма с которым прогремели недавно в Каннах. Его персонажу, помещику-идеалисту с неспокойной совестью, по книге 32 года, самому Борисову — 28. В старой «Анне Карениной» за образ Левина отвечал Борис Голдаев.

Смотрите также: