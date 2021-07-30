Круче Дин или Сэм?: ТВ-3 покажет все сезоны «Сверхъестественного»

Мистический сериал «Сверхъестественное» стартует в понедельник, второго августа, на телеканале ТВ-3. Зрителям и поклонникам приключений охотников на демонов предстоит выяснить, кто из главных героев фэнтези лучше.

Напомним, сериал «Сверхъестественное» повествует о жизни двух братьев — Дина и Сэма Винчестеров. Они расследуют паранормальные явления. Приключения героев бывают такими различными, как и сами Винчестеры. И каждый фанат сериала выделяет из братьев кого-то одного.

Телеканал ТВ-3 поможет раз и навсегда разобраться, кто круче: любитель рок-н-ролла и косух или поклонник фланелевых рубашек и альтернативы.

ТВ-3 устроит в эфире фанатское голосование, а также подарит своим зрителям одного из братьев в виде огромной ростовой подушки.

Чтобы помочь решить спор и забрать к себе в постель одного из братьев-красавчиков, нужно смотреть сериал «Сверхъестественное» с понедельника по четверг в 20:20 на канале ТВ-3 и отсканировать QR-код с экрана.

Подробности акции по ссылке: https://tv3.ru/project/supernatural/kto-kruche.

Напомним, сериал «Сверхъестественное» (Supernatural) впервые вышел на экраны в США в далеком 2005 году.

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