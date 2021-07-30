Зрители ТНТ вновь окунутся в «Измены»

Канал ТНТ повторно покажет сериал «Измены» – драму о девушке, которая не хочет делать выбор своими многочисленными мужчинами. Это история о автора «Триады» и «Холопа», снятая Вадимом Перельманом — режиссером фильмов «Дом из песка и тумана», «Мгновения жизни» и «Уроки Фарси».

Проект вышел на ТНТ 2015 году и всколыхнул общественность. Он обратил внимание на тему современной женщины задолго до движения MeToo и получил ряд наград в категории «лучший сериал».

По сюжету, у главной героини есть муж и два любовника. Глядя на такой «гарем», ее давняя подруга, заскучавшая в браке, просит научить ее жить такой же насыщенной жизнью. Но все оказывается совсем не просто, когда у любвеобильной дамы появляется еще один ухажер — молодой сын олигарха.

В сериале снялись Елена Лядова, Глафира Тарханова, Кирилл Кяро, Денис Шведов, Евгений Стычкин и Вячеслав Чепурченко.

Повторный показ «Измен» на канале ТНТ стартует 2 августа в 00:00.

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