У комедийного сериала «Короче» появится «женский взгляд»

17 августа на видеосервисе Start состоится премьера второго сезона комедийного сериала «Короче». Это откровенный проект о проблемах тридцатилетних. И если в предыдущих сериях о своих жизненных трудностях рассказывал персонаж-мужчина в исполнении Бориса Дергачева, то теперь к нему присоединится и женский взгляд — от героини Марины Васильевой.

Итак, что же волнует современных тридцатилетних россиян? Работа, соцсети, друзья, личная жизнь и многое-многое другое. Герой-мужчина пытается построить отношения с девушкой, которую, как ему кажется, любит по-настоящему, а женщина борется со своими комплексами, знакомится с парнями и вдруг встречает «того самого». Они оба становятся на порог нового этапа жизни под названием «серьезные отношения». Впереди их ждут любовь и романтические домашние вечера, хотя все может закончиться ссорами, ревностью, изменами и расставаниями — это как повернуть.

«Женская линия меняет сериал к лучшему. В проекте появляется новое дыхание, новый вайб. Мне очень нравится материал, который создатели написали для девушек. Истории про героиню понравятся как мужчинам, так и женщинам», — говорит актер Борис Дергачев.

«Сценаристы, а также художники по костюму и гриму старались создать среднестатистическую 30-летнюю девушку, которая живет за пределами Москвы и Московской области. Они ее так видят. Мне нравится образ, который у нас получился. И главной становится не она, а поднятые ей темы: как похудеть, как не сойти с ума на работе, как дружить, как найти парня и общий язык с родителями, как жить?» — комментирует актриса Марина Васильева.

Создатели сериала отмечают, что им было важно нарисовать такой портрет девушки, чтобы каждая зрительница узнала в ней себя, свою сестру или подругу. Поднятые «женские» темы звучат в новых эпизодах достаточно откровенно, но при этом не пошло.

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