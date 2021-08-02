«Человек пролежал с ножом в сердце до ночи»: как произошло ЧП на съемках сериала «Отражение звезды»

Со 2 августа на телеканале «Россия» стартует многосерийная мелодрама «Отражение звезды» о певице, которую преследует маньяк. В картине собран по-настоящему звездный актерский состав: Екатерина Кузнецова, Ольга Тумайкина, Андрей Барило, Владимир Жеребцов, Анна Кошмал. Кстати, режиссер сериала Станислав Рубенчик не понаслышке знаком с миром шоу-бизнеса, поэтому внес свою лепту в виденье проекта. И в собственной киноленте сыграл роль продюсера, который домогается до главной героини.

О чем сериал «Отражение звезды»

Вкратце о фабуле многосерийного фильма. Рената Мартин (Екатерина Кузнецова) – успешная популярная певица, которую продюсирует ее собственная мать. Однажды артистка узнает, что в пруду нашли тело ее поклонницы, мечтавшей стать ее копией. Певица понимает, что может стать следующей жертвой. Но, похоже, судьба Ренаты всерьез не интересует никого, кроме следователя (Владимир Жеребцов), который берется за это дело. Даже мужа и родственников.

Станислав Рубенчик: «Социальные сети обнажили настроения неадекватных людей»

Сам Станислав, работавший продюсером в реальной жизни, признается, что хорошо знает мир шоу-бизнеса с его течениями и подводными камнями. К тому же он сам женат на певице. И все свои знания Станислав вложил в новый проект.

«Это на сцене зритель видит шик, блеск, красоту и улыбки, а вот за кулисами совсем не до улыбок, — рассказывает Станислав. — К сожалению, формат федеральных каналов не подразумевает особой жесткости и откровенности. Поэтому многие моменты фильма, в которых можно было бы отразить жесткость ситуаций, были сглажены глянцем».

Кстати, первый сериал Станислава Рубенчика для канала «Россия 1» — «Незнакомка в зеркале» также рассказывал о певице, которую хотели убить. За актрису Анну Попову, играющую главную роль, пела жена режиссера Элла. Второй проект Станислава «Красная лента» тоже был посвящен актрисе, за которой охотится маньяк. «Отражение звезды» — уже третья работа режиссера на эту тему.

«В Америке у каждой востребованной звезды есть свой маньяк. В России, конечно, эта проблема не достигает таких масштабов. Но порой заходишь к знакомым артистам в Инстаграм, начинаешь читать комментарии и видишь, что человек – явный маньячелла, — говорит режиссер. — Наверное, его комната обклеена фотографиями этой звезды, и он кидает в нее ножи. Может быть, я утрирую, но социальные сети обнажили настроения неадекватных людей. Мы можем наблюдать их комментарии, хейтерство или болезненную любовь».

Для актрисы Екатерины Кузнецовой специально были написаны песни

Актриса Екатерина Кузнецова прошла серьезный кастинг на главную роль. И режиссер уверен в том, что сделал правильный выбор, пригласив ее в свой проект.

«Зритель должен был видеть, что перед ним – настоящая певица, а не актриса, играющая ее. А момент «понарошку» мог бы снизить градус сопереживания. Нужно было найти эффектную актрису лет 30, от которой бы исходила энергия звезды. И такой для нас стала Екатерина, — рассказывает режиссер. — Она появилась на кастинге практически в последний момент, когда уже начались компромиссы из разряда: «Ну ладно, ну пускай, хотя ты понимаешь, что актер не дотягивает до нужного уровня». А я это очень не люблю, потому что на кастинге решается успех проекта. Хорошие артисты могут вытянуть фильм даже при не очень хорошем сценарии благодаря своему таланту и яркости».

Специально для Екатерины композиторы написали песни «Научи дышать», «За тобой», «Колыбельная», «Твои глаза». А поет за нее киевский дуэт Анна-Мария.

По словам Станислава, поначалу у него возникала мысль привлечь к созданию сериала настоящую певицу. Но он не нашел женщину, которая сочетала бы в себе вокальные и артистические таланты, а довольствоваться малым он не собирался.

К тому же Станислав не хотел, чтобы зритель проецировал образ звезды на героиню фильма. Режиссер уверен, что актриса всегда сыграет певицу, а вот наоборот – это большой вопрос.

Ольга Тумайкина консультировалась у джазменов

Маму Ренаты и ее продюсера и по совместительству певицу Джулию сыграла актриса Ольга Тумайкина. По словам Ольги, поет она хорошо, а вот английским языком владеет не в совершенстве, поэтому роль стала своего рода вызовом для нее. Чтобы подготовиться к ней, она консультировалась у друзей, занимающихся джазом, записывала видео и отправляла на их суд.

Как говорит Ольга, несмотря на то что ее героиня – популярная певица, она ничем не отличается от других женщин. Ей также хочется заниматься любимым делом, быть счастливой самой и счастья для детей. И она отчаянно борется за любовь, стараясь не потерять человеческое лицо.

Андрей Барило, сыгравший продюсера Ренаты и мужа Джулии, учился с Ольгой Тумайкиной в Щукинском училище и мечтал поработать с ней в одном кадре. И вот мечта сбылась. Также на съемках произошло еще одно судьбоносное для Андрея событие – он встретил свою будущую жену Татьяну.

«В период съемок я буквально жил на площадке и в самолетах. Мой герой – продюсер популярной певицы раскрывается с самых разных сторон. Меня заинтересовала эта роль, потому что тут есть, о чем подумать», — говорит Андрей.

Станислав Рубенчик: «В один из съемочных дней у меня произошло личностное перерождение»

В ходе съемок сериала возникали и внештатные ситуации. По словам Станислава, один съемочный день перевернул его собственные представления о самом себе.

Тогда снималась сцена, когда в сердце одного из персонажей вонзают нож, он говорит последние слова и умирает.

Одна часть эпизода была снята, и группа удалилась на обед. А поскольку сериал снимался в осеннее время, когда после принятия пищи киношники вернулись площадку, то увидели, что на улице внезапно потемнело. Получалось, что по сюжету вонзили в сердце нож днем, а он пролежал вместе с ним до ночи. Явный киношный ляп, с которым нужно было что-то сделать.

«Это была стрессовая ситуация, когда замерла вся группа, все смотрели на меня, как на «капитана корабля», — признается Станислав Рубинчик. — Ждали, как я выпутаюсь из этой ситуации. И тут во мне проснулась жесткость. Я принял решение поменять сценарий и сразу придумал, как развести мизанцсены: кто где должен стоять, лежать, умирать. В этот день у меня произошло личностное перерождение. Если раньше я избегал всяческих конфликтов, стрессов и проблем, то теперь меня такие ситуации заряжают. Поэтому этот день мне запомнился особенно».

Сериал снимался в Киеве, в действующих ночных клубов и концертных площадках. В картине немало экшна: эпизод, когда героя сбрасывают с балкона, драки, стрельба. В течении недели зрители увидят сразу 20 серий фильма, над сценарием которого работало 8 авторов.

Смотрите сериал «Отражение звезды» со 2 августа на канале «Россия», в 21: 20!

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