В Петербурге снимают детектив про спецназовца, решившего разобраться с коррупцией

В Санкт-Петербурге и окрестностях города продолжаются съемки остросюжетного детектива канала НТВ под названием «Стражник». В новой картине играют Макар Запорожский, Николай Козак, Яна Енжаева и Максим Щеголев.

Главный герой — спецназовец, у которого неожиданно арестовывают отца, начальника Росгвардии, по обвинению в коррупции. Но боец не верит в то, что его родитель, будучи образцовым офицером, мог опуститься до поборов местных предпринимателей. Чтобы узнать правду, он устраивается работать в структуру. И по ходу развития сюжета еще не раз пожалеет в своем решении докопаться до сути.

«Характер у него не совсем приятный, вспыльчивый. У него патологическое чувство правды, — описывает своего героя актер Макар Запорожский. — На мой взгляд, такие люди довольно опасны, потому что как только он чувствует, что что-то не совсем справедливо, у него сразу же «сносит крышу». В силу своих физических особенностей он может натворить дел: он сначала делает, а уже потом разбирается. По мере развития сюжета возникнет много подобных ситуаций, когда он сначала «рубит свою правду», а потом ему приходится разгребать последствия».

Однако в добавок ко всем своим проблемам этот герой должен будет еще и влюбиться. Его роман будет развиваться на фоне погонь, драк, стрельбы и взрывов — создатели сериала пообещали не скупиться на трюки и экшн-сцены. В съемках задействовано свыше десяти видов и пятидесяти единиц настоящего оружия, а также машины полиции и армейский бронированный автомобиль «Тигр». К некоторым сценам привлекаются действующие сотрудники спецназа.

Новый сериал будет состоять из 16 эпизодов. Дата премьеры пока не называется.

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