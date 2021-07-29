Вышел сатирический мультсериал о британской королевской семье в духе «Гриффинов»

29 июля на стриминговом сервисе HBO Max начал транслироваться сатирический мультсериал «Принц» (The Prince), посвященный британской королевской семье. Главным героем картины стал наследник престола, семилетний принц Джордж Кембриджский — сын Уильяма и Кейт Миддлтон. В шоу появляются все известные члены венценосного семейства.

За день до релиза в Сети появился трейлер сериала, который сразу дал понять, что мультфильм по духу и анимации похож на популярных «Гриффинов». Не удивительно, ведь его автором (и голосом главного героя) является Гари Джанетти, ранее работавший над этими самыми «Гриффинами».

Кроме жизни юного Джорджа, похожей на фильм «Богатенький Ричи», зрители увидят, как слуги Букингемского дворца плетут заговоры; королева творит, что ей вздумается; 72-летний принц Чарльз мечтает о престоле, но находится под каблуком у авторитарной матери; принц Уильям не встает с кровати без помощи слуги; а принц Гарри называет американскую квартиру своим дворцом и пытается привыкнуть к жизни рядового гражданина. Последнего, кстати, озвучил Орландо Блум.

Добавим, что релиз мультфильма изначально был запланирован на конец весны 2021 года, но из-за смерти принца Филиппа его перенесли на два месяца. Покойный супруг королевы Елизаветы II, кстати, в новом сериале еще жив.

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