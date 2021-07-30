Трагедия Карины и Глеба: чем закончился сериал «Содержанки-3»

На видеосервисе Start завершился показ третьего сезона сериала «Содержанки». Главные герои пришли к своему логическому завершению, но это не точно.

Режиссер Юрий Мороз не поставил точку в этой истории, скорее всего в следующем году нам представят продолжение. Это было бы логично. Как минимум, зрители должны понимать, как сложилась судьба Карины Штерн (Сабина Ахмедова), которая крадет у мужа бизнесмена «компромат Краснова» и загадочно остается ни с чем. Зрителям не показали ее дальнейшую судьбу и это вызвало много вопросов.

Новой содержанкой Павла Чистякова цинично становится Катя Матвеева (Александра Ревенко). Теперь она купается в роскоши и становится продюсером нового фильма режиссера Дарюса (Игорь Миркурбанов).

Героиня Марины Зудиной Мила становится крупным чиновником. Она располагается в правительственном кабинете и заводит нового любовника Антона (Александр Молочников). По сути, он заменяет убитого в третьем сезоне Кирилла Сомова.

Многим непонятна кульминация с героями Дарьи Мороз и Владимира Мишукова. По сюжету, Лена узнает, что Глеб на самом деле убил свою жену Алису и решает его сдать прокуратуре, несмотря на договоренности. Ольховский прилетает из Лондона и его арестовывают в аэропорту.

Поклонников разочаровал этот эпизод, так как Лена и Глеб единственные, кто любил друг друга в сериале. По крайней мере, они были близки к этому. Да и Ольховский также много дал сыну Лены, так что она уж очень жестоко с ним поступила.

Даша Смирнова (Софья Эрнст) возвращается в Саратов ни с чем. Лена закрывает галерею и показывает ей заголовки статей из США «Мошенница Асфари».

А герой Сергей Бурунова обретает внутреннюю гармонию и уезжает на мотоцикле в закат, как и мечтал с детства.

Завершается трилогия фееричным танцем содержанок, где задействованы Дарья Мороз, Сабина Ахмедова и Софья Эрнст.

Вообще, сериал качественный, у него много поклонников. Ждем продолжение!

Смотрите также: