Данила Козловский и Кристина Асмус приступили к съемкам сериала об умной колонке

Картина под названием «Люся» расскажет о том, как новые технологии могут повлиять на жизнь людей.

Наконец-то и в России начали снимать сериалы про искусственный интеллект. 28 июля стартовали съемки 8-серийной картины «Люся» с Данилой Козловским и Кристиной Асмус в главных ролях. Режиссером выступает Иван Твердовский («Класс коррекции», «Конференция»), креативным продюсером — Петр Внуков («Сладкая жизнь», «Звоните ДиКаприо!»).

По сюжету этой драмеди, программист разрабатывает умную колонку «Люся», параллельно обсуждая с ней свою личную жизнь, жену, дочек и других людей. Задача изобретателя — сделать новый девайс максимально человечным. Но его изобретение быстро становится чем-то гораздо большим, чем просто колонка. Люся начинает помогать главному герою решать его жизненные проблемы: пережить публичное унижение, найти виновника этого инцидента и даже простить себя за непоправимый поступок из прошлого.

«Получилась история о герое, который ищет в себе стержень и силу. Люся помогает ему в этом поиске, подсказывает, как заглянуть себя, и делает это со всей иронией, свойственной судьбе», — говорит продюсер Петр Внуков.

Кроме Козловского и Асмус, в проекте задействованы Дарья Савельева, Максим Виторган, Ян Цапник и Григорий Верник.

Сериал «Люся» выйдет на видеосервисе Premier в 2022 году.

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