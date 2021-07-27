Андрей Мерзликин проснется в морге в новом сериале «И снова здравствуйте!»

Его коллегами по площадке станут Аглая Тарасова, Алексей Серебряков, Павел Чинарев и многие другие.

В Москве начались съемки нового сериала «И снова здравствуйте!», который выйдет эксклюзивно на IVI. Главную роль в криминально-комедийном проекте получил Андрей Мерзликин. Он, как когда-то в «Бумере», снова сыграет бандита.

Борис (герой Мерзликина) рискованный парень, который держит в страхе всю округу. Однажды фортуна отвернулась от бандита — он погибает на разборках, но отправиться на небеса его душе не удается.

Борис просыпается в морге и начинает свое расследование, пытаясь выяснить, кто прервал его жизненный путь. Помогать в разгадке этой тайны ему будет студент-практикант из морга Артем (Денис Власенко).

«Проект интересен мне своей трансформацией. История из криминальной комедии превращается в человеческое повествование — про любовь, ценность и отношение к жизни. Любовь и юмор — мертвого поднимут», — делится впечатлениями актер Андрей Мерзликин.

Несмотря на то, что в сюжете присутствует тема смерти, создатели сериала уверяют, что получится жизнеутверждающий проект. Криминальная комедия с часто абсурдным, но очень тонким юмором по мере развития сюжета трансформируется в светлую историю.

Режиссером и автором сценария стал Егор Чичканов, работавший на популярных картинах «Елки новые» и «Елки Последние» и сериале «Совершенно летние».

В проекте участвуют актеры Андрей Мерзликин, Денис Власенко, Алексей Серебряков, Павел Чинарев, Аглая Тарасова, Кирилл Жандаров, Любовь Толкалина, Михаил Полицеймако, Дмитрий Журавлев, Сергей Годин.

Планируется, что съемки продлятся до середины сентября. Премьера 10-ти серийного проекта состоится в 2022 году в онлайн-кинотеатре IVI.

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