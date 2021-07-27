Пикачу, я выбираю тебя: Netflix снимет киносериал про покемонов

Новость для тех, кому понравился фильм «Детектив Пикачу» 2019 года: Netflix запустил в разработку сериал про покемонов — не мультфильм, а кинематографический проект. Как сообщает издание Variety, сценаристом и исполнительным продюсером назначен Джо Хендерсон, который сейчас работает над другим популярным сериалом потокового сервиса — «Люцифер» (у него как раз скоро выходит заключительный шестой сезон).

Добавим, что Netflix также транслирует несколько мультсериалов по вселенной покемонов. К тому же, компания вошла во вкус в деле съемки игрового кино по известным аниме-франшизам. В 2017 году стриминговый сервис выпустил свою киноадаптацию «Тетради смерти» и еще готовится экранизировать «Ковбоя Бибопа».

Отметим, что проект с покемонами и живыми актерами может оказаться весьма прибыльным. Тот же «Детектив Пикачу» окупил себя в прокате почти в три раза. В мире живет много фанатов «карманных монстров», выросших на аниме-сериале 1997 года. Он, кстати, до сих пор продолжает выходить с новыми героями и покемонами.

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