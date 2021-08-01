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Как снимают исторический сериал «Союз спасения. Время гнева»

Мы заглянули на съемочную площадку проекта.

Как снимают исторический сериал «Союз спасения. Время гнева»
Виталий Кищенко в образе императора Александра готов пострадать за искусство и Отечество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург

В ожидании ответов

Два года назад историческая лента «Союз спасения» наделала немало шуму и вызвала противоречивые отклики — многие отмечали визуальную сторону фильма, отлично снятые батальные сцены, но критиковали образы декабристов (напомним, именно им посвящена картина). И люди, участвовавшие в создании картины, отчасти эту критику принимают.

Виталий Кищенко в образе императора Александра готов пострадать за искусство и Отечество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург
Виталий Кищенко в образе императора Александра готов пострадать за искусство и Отечество. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» — Санкт-Петербург

«В кино не хватало подробностей, объяснения, почему декабристы пошли на это, почему задумали уничтожение царской фамилии, — делится своими соображениями Александр Домогаров, сыгравший генерала Милорадовича. — Ведь это дворянские дети, они вместе с отпрысками царской фамилии воспитывались, росли…»

Что ж, подробности теперь от нас не ускользнут: на основе кинофильма решили сделать телесериал, использовав материал, не вошедший в полнометражную версию, а также сняв дополнительные сцены. В них появится и герой Домогарова, который, как помнят и зрители, и те, кто кино не смотрел, но изучал историю, погиб на Сенатской площади.

В руках у Кирилла Зайцева (справа) и Антона Шагина - мини-вентиляторы, помогающие артистам спасаться от духоты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург
В руках у Кирилла Зайцева (справа) и Антона Шагина — мини-вентиляторы, помогающие артистам спасаться от духоты. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» — Санкт-Петербург

Жара и наводнение

Работа над телефильмом, который получил название «Союз спасения. Время гнева», проходит не только в знаковых исторических локациях (Мраморном дворце, Доме-музее Державина, на Елагином острове и многих других), но и в павильонах «Ленфильма». Руководит процессом Никита Высоцкий, ставший режиссером телеверсии (кинофильм снимал постановщик «Адмирала» и «Викинга» Андрей Кравчук), сюжеты и локации, которые воссоздаются с помощью декораций и компьютерной графики, самые разные. «Здесь будет площадь перед Сенатом, памятник Петру, Нева, разрушенная верфь перед Адмиралтейством…» — перечисляет Высоцкий. Увидим мы в телеверсии и печально известное разрушительное наводнение, случившееся в Петербурге в 1824 году.

Разумеется, трудностей во время съемок возникало немало — взять хотя бы привычное несовпадение температуры реальной и сюжетной. Например, в одной из сцен якобы сильно мерзнущие крестьяне греются у костра, а в Питере в этот день столбик термометра поднялся до плюс тридцати. Непросто приходилось не только «простолюдинам», но и «высшему сословию».

Герой Домогарова погиб в фильме, погибнет и в сериале, но для актера это не повод грустить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» - Санкт-Петербург
Герой Домогарова погиб в фильме, погибнет и в сериале, но для актера это не повод грустить. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА/«КП» — Санкт-Петербург

— Любой эпохе сложно соответствовать, и в наряде, в котором я сейчас, не хотел бы ходить, — признается играющий князя Трубецкого Максим Матвеев. — Шерстяной костюм в тридцатиградусную жару — это ужасно неудобно.

Съемочный процесс уже практически завершен, поставить финальную точку в работе над сериалом авторы планируют к декабрю. В телеэфире «Союз спасения. Время гнева» появится уже в начале 2022 года.

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