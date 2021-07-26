Из Бурятии с любовью: ТНТ покажет комедийный сериал об интеллигентном маньяке

Ситком «Маньячелло» совмещает в себе юмор, криминал и любовь к литературе.

Скоро на ТНТ состоится, пожалуй, самая необычная премьера этого лета: впервые федеральном канале выйдет бурятский ситком. По жанру картина является черной комедией, а называется соответственно — «Маньячелло».

Главный герой сериала — деревенский маньяк, помешанный на классической литературе. Свои убийства он планирует по мотивам произведений Булгакова, Достоевского, Шекспира и других великих писателей. Однако местные полицейские не могут понять этого «криминального гения» и списывают его «работы» на заурядную бытовуху, чем еще больше выводят убийцу из себя. Но тут в деревню из города приезжает женщина-следователь, которая все-таки замечает в действиях маньяка литературный след. Стражи порядка хотят поскорее спровадить пытливую красавицу обратно, а главному герою она становится нужна как воздух.

Кстати, автор идеи, режиссер и актер «Маньячелло» Жаргал Бадмацыренов уже знаком зрителям по ролям в сериалах «Полярный» и «Зона комфорта».

«Однажды нам предложили написать 10-минутные комичные ужастики для веб-проектов. Мне пришла в голову идея о маньяке, который старается, что-то делает, подает знаки, но никто — в том числе и полиция — его не понимает. Это же трагично. Мы выбились за рамки десятиминутного хронометража, написали больше, чем требовалось. «Маньячелло» — это, прежде всего, стеб над жанром, над сериалами и фильмами про маньяков», — говорит режиссер. «Когда я читал сценарий, часто в голос хохотал над сценами и откладывал текст, чтобы прохохотаться», — добавил актер Владимир Барташевич, сыгравший серийного убийцу.

8-серийная черная комедия «Маньячелло» – скоро на ТНТ.

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